NEW YORK — Les Yankees de New York ont perdu une avance de trois points pour finalement s’incliner 6-3 devant les Orioles de Baltimore, en plus de perdre les services de Didi Gregorius, dimanche.

La veille, Gregorius s’est déchiré le cartilage du poignet droit lorsqu’il a inscrit le point qui a permis à la formation new-yorkaise de se tailler une place en vue du duel éliminatoire. Selon le gérant des Yankees, Aaron Boone, Gregorius se serait blessé lorsqu’il a effectué une glissade au marbre après que Aaron Hicks eut frappé son double en 11e manche. Le joueur d’arrêt-court n’a pas pris part à la rencontre dimanche. Boone a mentionné qu’il ignorait si Gregorius serait prêt à effectuer un retour au jeu en séries éliminatoires.

Tim Beckham a cogné deux circuits du côté des Orioles, qui tiraient de l’arrière 3-0.

J.A. Happ a eu besoin de 107 lancers pour passer au travers des cinq premières manches. Happ a alloué un seul point, mais A.J. Cole (3-1) a rapidement fait disparaître l’avance de deux points des siens. Les Yankees avaient choisi de donner un jour de repos à leurs meilleurs releveurs, en vue du match éliminatoire.

La formation new-yorkaise a amorcé la rencontre avec une avance d’un match et demi sur les Athletics d’Oakland, afin de profiter de l’avantage du domicile lors du duel éliminatoire.

Ryan Meisinger (2-0) a été parfait en deux manches. Tanner Scott et Cody Carroll ont tous les deux conservé le score égal et Mychal Givens a réalisé les trois derniers retraits pour récolter son neuvième sauvetage.

Angels 2 Astros 6

Charlie Morton a quitté la rencontre après une manche en raison d’une douleur à l’épaule et les Astros de Houston ont tenu le fort pour défaire les Angels de Los Angeles 6-2.

La potentielle blessure de Morton pourrait donner des maux de tête aux Astros, qui amorceront la défense de leur titre dans les prochaines semaines.

Yuli Gurriel a claqué un circuit de deux points afin de récolter trois circuits et 10 points produits lors des trois matchs de la série entre les deux équipes. Evan Gattis a pour sa part placé trois balles en lieu sûr et a produit deux points.

Le droitier de 34 ans n’a pas été de la formation partante entre le 28 août et le 8 septembre en raison de douleurs à l’épaule droite. Il a remporté ses deux premiers départs, allouant quatre manches en 11 manches de travail.

Morton a réalisé 24 lancers en première manche, lors de laquelle il a concédé un point.

Framber Valdez (4-1) a succédé au partant et a retiré neuf frappeurs sur des prises en six manches de travail. Il a alloué un point et trois coups sûrs.

Tyler Skaggs (8-9) a pour sa part concédé quatre points et cinq coups sûrs en deux manches et un tiers.

Royals 3 Tigers 2

La recrue Brad Keller a été solide durant sept manches, Cam Gallagier a dénoué l’impasse en sixième manche en frappant un simple de deux points et les Royals de Kansas City ont tenu le fort pour venir à bout des Tigers de Detroit 3-2.

Les Royals menaient 3-1 en neuvième, mais les Tigers sont venus de l’arrière. Victor Reyes a cogné un ballon-sacrifice pour réduire l’écart 3-2, avant que Peralta retire Jim Adduci pour récolter son 13e sauvetage.

Keller (9-6) a alloué un point, trois coups sûrs, trois buts sur balles et a retiré deux frappeurs sur des prises.

Daniel Norris a quant à lui eu besoin de 98 lancers pour compléter ses cinq manches de travail, allouant un point en six coups sûrs et deux buts sur balles.

Adalberto Mondesi a frappé son 12e circuit de la saison en première manche pour les Royals.

Mariners 1 Rangers 6

Adrian Beltre a été acclamé par la foule après qu’il eut quitté le terrain pour ce qui pourrait être son possible dernier match à domicile au Texas, avant que les Rangers inscrivent quatre points en sixième manche pour battre les Mariners de Seattle 6-1.

À sa 21e saison dans les Majeures, Beltre, âgé de 39 ans, a été retiré deux fois sur des prises et présente une moyenne de ,275 au bâton avec 14 circuits et 61 points produits. Invité à quatre reprises au match des étoiles, il mène le bal chez les joueurs actifs avec 3 162 coups sûrs. Rougned Odor s’est empressé de rejoindre son coéquipier sur le terrain pour le serrer dans ses bras.

Beltre en est à sa huitième saison dans l’uniforme des Rangers, après avoir passé quelques saisons avec les Mariners, les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston. Il n’a toujours pas annoncé s’il allait être de retour la saison prochaine. Les Rangers termineront leur saison à l’étranger après avoir récolté un dossier de 34-47 à domicile.

Le double de Guillermo Heredia en deuxième manche a permis aux Mariners de prendre les devants, mais les Rangers sont revenus de l’arrière pour prendre les devants 4-1 en sixième, après que Nomar Mazara eut chassé le partant des Mariners Wade LeBlanc (8-5) en frappant un double de deux points. Robinson Chirinos a ajouté un simple d’un point aux dépens de Nick Vincent et Carlos Tocci a ajouté un ballon-sacrifice. Joey Gallo a également cogné son 39e circuit de la saison.

Jeffrey Springs (1-1), le deuxième de cinq lanceurs employés par les Rangers, a alloué deux coups sûrs et n’a accordé aucun point en deux manches de travail.