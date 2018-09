LOS ANGELES — Jared Goff a récolté des gains de 354 verges et a lancé trois passes de touché, Todd Gurley a couru sur une distance de 105 verges et a inscrit un majeur et les Rams de Los Angeles ont battu les Chargers de Los Angeles 35-23, dimanche.

Il s’agissait du premier duel entre les deux équipes depuis que les Rams ont quitté San Diego pour s’établir à Los Angeles.

Cory Littleton a bloqué un placement dans la zone des buts et Blake Countess a recouvré le ballon pour inscrire un touché tôt dans la rencontre pour les Rams (3-0), qui sont demeurés invaincus.

Deux saisons après que les Rams soient retourné dans le deuxième meilleur marché des États-Unis après un exil de 21 ans, les deux équipes de la NFL basées à Los Angeles se sont affrontées pour la première fois depuis le 13 novembre 1994.

Robert Woods a capté deux passes de touché et Cooper Kupp a réalisé un attrapé de 53 verges pour un majeur. Goff a complété 29 de ses 36 tentatives lors d’une de ses meilleures performances en carrière.

Philip Rivers a obtenu 226 verges de gains par la voie des airs et a rejoint Mike Williams à deux reprises dans la zone des buts du côté des Chargers (1-2), qui ont encaissé un deuxième revers en l’absence de leur ailier défensif Joey Bosa. Melvin Gordon a récolté 80 verges par la course et a inscrit un touché.

Les Rams ont perdu les services des demis de coin Marcus Peters et Aqib Talib durant la rencontre et les Chargers ont mené deux séquences offensives dans les profondeurs du territoire des Rams au quatrième quart, mais n’ont réussi qu’à récolter trois points.

Les locaux ont pris possession du ballon pendant près de 20 minutes lors de la première demie, mais ils ont toutefois subi deux revirements qui ont permis aux Chargers de rester près de leur zone.