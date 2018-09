DÉTROIT — Matt Patricia a mené d’une main de maître sa troupe pour que le Lions de Detroit puisse venir à bout de son mentor Bill Belichick et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre 26-10, dimanche soir.

Les Lions (1-2) ont soudainement paru comme une équipe qui avait un plan des deux côtés du terrain sous les ordres de leur nouvel entraîneur et ancien entraîneur-adjoint des Patriots. Lors de la première rencontre de la saison, les Lions ont encaissé un revers avec 31 points d’écart face aux Jets de New York. La semaine dernière, ils n’ont pas été en mesure de l’emporter après une remontée face aux 49ers de San Francisco.

Les Patriots (1-2) ont vu leurs faiblesses être exposées des deux côtés du ballon. C’est la première fois depuis 2012 que la troupe de Bellichick subit deux revers lors des trois premières rencontres de la saison.

Les Lions ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, créant des trous pour permettre au porteur de ballon Kerryon Johnson de se faufiler et donnant du temps à Matthews Stafford pour effectuer ses passes.

Stafford a réussi 27 de ses 36 tentatives pour des gains aériens de 262 verges.

Johnson a parcouru 101 verges sur le terrain en 16 portées, devenant le premier joueur à atteindre ce plateau chez les Lions depuis Reggie Bush, le 28 novembre 2013. Il s’agissait de la plus longue disette pour une équipe (70 matchs) depuis que la NFL et l’AFL ont fusionné.

Tom Brady a permis aux Patriots de réduire l’écart à trois points lorsqu’il a rejoint James White avec une passe de 10 verges tôt au troisième quart. Le quart des Patriots n’a récolté que 133 verges par la voie des airs en complétant 14 de ses 26 passes.

Par la suite, les Lions ont cependant empêché le quart vedette de s’approcher une fois de plus.

Stafford a répliqué en réussissant une passe de touché de 33 verges, concluant une séquence de 10 jeux et 75 verges, qui a duré plus de six minutes au tableau indicateur.

Darius Slay a scellé la victoire lorsqu’il a intercepté la passe de Brady à la ligne de 15 verges des Lions, à mi-chemin au quatrième quart.

