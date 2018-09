PHILADELPHIE — Tommy McDonald, le rapide petit et efficace receveur qui a uni ses efforts à ceux du quart-arrière Norm Van Brocklin pour aider les Eagles de Philadelphie à remporter le championnat de la NFL en 1960, est décédé. Il avait 84 ans.

Sa mort a été annoncée lundi par le Panthéon du football professionnel. Aucune autre information n’a été fournie.

McDonald a disputé 12 saisons dans la NFL avec cinq équipes et il a été sélectionné à six reprises pour le Pro Bowl. Lorsqu’il a pris sa retraite en 1968, il occupait le deuxième rang de la ligue pour le nombre de passes de touché, le quatrième pour les verges gagnées par la passe et le sixième pour le nombre de passes captées.

Mais l’athlète de cinq pieds sept et 175 livres a dû attendre 30 ans avant de devenir le plus petit joueur intronisé au Temple de la renommée du football professionnel.

«Tommy McDonald a vécu sa vie comme il jouait au football. Il était charismatique, passionné et amusant, a déclaré le président et chef de la direction du Temple de la renommée, David Baker. C’était tout un personnage. Le paradis est un endroit plus heureux aujourd’hui.»

En sept saisons à Philadelphie, McDonald a capté 287 passes pour des gains de 5499 verges, soit une moyenne de 19,2 verges. Il a totalisé 66 touchés en 88 matchs et le no 25 est allé au Pro Bowl cinq saisons d’affilée (1959-63).