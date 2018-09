SAINT-LOUIS — Eric Thames est venu marquer à la suite d’une erreur du releveur Bud Norris, en huitième manche, et les Brewers de Milwaukee ont fait un pas de plus vers les séries en défaisant les Cardinals de St. Louis 6-4, lundi soir.

Ryan Braun a frappé un circuit et Christian Yelich a produit deux points pour les Brewers, qui ont gagné quatre de leurs cinq dernières sorties. Les Brewers (90-67) détiennent une avance de trois matchs devant les Cardinals pour le premier rang donnant accès la partie éliminatoire de la Nationale et ils se sont approchés à un match et demi des Cubs de Chicago et du premier échelon de la section Centrale.

Corbin Burnes (7-0), le septième de neuf lanceurs utilisés par les Brewers, a retiré deux adversaires pour ajouter la victoire à sa fiche. Corey Knebel s’est occupé de la neuvième manche et il a enregistré un 16e sauvetage cette saison.

Chase Anderson devait amorcer la rencontre pour les Brewers, mais le gérant Craig Counsell a annoncé dimanche que l’équipe allait plutôt se tourner vers plusieurs releveurs pour ce duel. Dan Jennings a effectué un premier départ en carrière et il a été remplacé par Freddy Peralta, commençant la parade de releveurs.

Jose Martinez et Marcell Ozuna ont claqué une longue balle contre Josh Hader, mais les Cardinals (87-70) n’ont pas été en mesure de conserver leur mince avance d’un point. La formation de St. Louis ne détient maintenant qu’un demi-match d’avance sur les Rockies du Colorado pour la deuxième place donnant accès à l’affrontement éliminatoire.

Thames a réussi un triple après un retrait en huitième manche. Après que Mike Moustakas eut reçu un but sur balles intentionnel, Norris (3-6) a tenté de l’épingler au premier coussin, mais son lancer n’a pas été saisi par Matt Carpenter.

Thames a facilement croisé le marbre et Yelich a ajouté un double d’un point en neuvième manche. Yelich, un des meilleurs candidats pour le titre de joueur le plus utile de la Nationale, a aussi obtenu un but sur balles avant de venir marquer quand Braun a reçu une passe gratuite en sixième.