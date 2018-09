OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa ont soumis l’attaquant Zack Smith au ballottage.

Smith a encore trois ans à écouler à sa prolongation de contrat de quatre ans au montant de 13 millions $ US signée en janvier 2017.

Le Saskatchewanais de 30 ans a joué toute sa carrière dans la LNH à Ottawa, amassant 85 buts et 80 mentions d’aide tout en écopant de 612 minutes de pénalités en 542 matchs en carrière.

Connu pour son style physique, Smith a aussi démontré certaines habiletés offensives. Il a marqué 25 buts et ajouté 11 passes en 2015-16 et récolté 16 buts et autant de passes la saison suivante.

Il a considérablement ralenti la saison dernière, étant limité à cinq buts et 14 passes en 68 rencontres.