ROUYN-NORANDA, Qc — Justin Bergeron a touché la cible lors de la deuxième minute de la prolongation et les Huskies de Rouyn-Noranda sont venus de l’arrière pour vaincre les Foreurs de Val-d’Or 4-3, mardi soir.

Bergeron a saisi la rondelle dans sa zone et il a débordé deux joueurs sur l’aile droite avant de loger la rondelle derrière le gardien Mathieu Marquis. Il s’agissait du premier but de la saison du défenseur de 18 ans.

Les Huskies tiraient de l’arrière 3-0 en troisième période quand ils ont ouvert les valves. Tyler Hinam, William Cyr et Félix Bibeau ont enfilé l’aiguille pour forcer la tenue d’une période supplémentaire. Bergeron et Bibeau ont aussi ajouté une mention d’aide à leur fiche.

Les Foreurs pensaient être en bonne position pour surprendre leurs rivaux de l’Abitibi après avoir vu Karl Boudrias, David Noël et Daniil Berestnev trouver le fond du filet. Ils n’ont toutefois pas été capables de signer une première victoire cette saison.

Samuel Harvey a su garder le fort pendant que les Huskies tentaient une remontée et il a terminé la rencontre avec 24 arrêts. Marquis n’a rien eu à se reprocher dans la défaite des Foreurs, lui qui a repoussé par moins de 50 rondelles.

En retard 3-0, les Huskies ont réduit l’écart à 5:11 du troisième engagement. Hinam, qui était bien posté devant le filet, a redirigé un tir de la pointe qui a surpris le gardien des Foreurs.

Un peu plus de cinq minutes plus tard, lors d’une supériorité numérique, William Cyr a complété un échange avec Rafaël Harvey-Pinard et Peter Abbandonato pour décocher un tir sur réception qui a fait bouger les cordages.

C’est avec un joueur en moins que les Huskies ont nivelé la marque. Marquis a cafouillé derrière son filet et Bibeau s’est emparé de la rondelle avant de battre de vitesse le gardien de 19ans, ramenant les deux formations à la case départ.