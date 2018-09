ST. PETERSBURG, Fla. — Gary Sanchez a produit quatre points pour une première fois depuis le début du mois d’avril, Luis Severino a signé une 19e victoire cette saison et les Yankees de New York ont écrasé les Rays de Tampa Bay 9-2, mardi.

Sanchez a frappé 10 coups sûrs en 66 présences au marbre (,152) depuis qu’il est revenu au jeu, le 1er septembre. Il a cogné une longue balle de trois points contre Jalen Beeks lors d’une troisième manche de sept points. Sanchez a ajouté un simple d’un point en cinquième.

Severino (19-8) se bat avec ses coéquipiers Masahiro Tanaka et J.A. Happ pour amorcer le match éliminatoire de l’Américaine, le 3 octobre. Les Yankees détiennent une avance d’un match et demi devant les Athletics d’Oakland pour avoir l’avantage du terrain.

Severino montrait une fiche de 14-2 au moment d’entamer la pause du match des étoiles, mais il a perdu six de ses neuf dernières décisions avant de vaincre les Red Sox de Boston et les Rays à ses deux derniers départs. Il a accordé deux points et quatre coups sûrs en plus de cinq manches.

Brandon Lowe a cogné un double de deux points, mais Ji-Man Choi a été retiré en tentant de marquer, en première manche.

Severino occupe le troisième rang des lanceurs du Baseball majeur au chapitre des victoires, derrière Blake Snell (21), des Rays, et Corey Kluber (20), des Indians de Cleveland.

Adeiny Hechavarria a réussi un circuit contre Jake Faria (4-4) pour amorcer la troisième manche. Luke Voit a produit un point grâce à un double, Beeks a donné un but sur balles à Neil Walker pour remplir les sentiers et Miguel Andujar a poussé un coéquipier au marbre à la suite d’un sacrifice.

Faria a permis trois points et quatre coups sûrs en deux manches et un tiers. Il a terminé sa soirée de travail en captant une flèche d’Aaron Judge près de sa tête.

Tigers 4 Twins 2

Le premier coup sûr dans les Majeures de Harold Castro a amorcé une poussée en huitième manche et les Tigers de Detroit ont doublé les Twins du Minnesota 4-2.

Dans la défaite, Joe Mauer a frappé un simple en première manche pour les Twins, atteignant les sentiers pour une 3073e fois en carrière, abaissant le record d’équipe du membre du Temple de la renommée du Baseball majeur Harmon Killebrew.

Castro était chez lui au Venezuela parce que la saison était terminée dans les rangs mineurs quand les Tigers ont acheté son contrat. Il a effectué un premier départ en carrière et il a réussi un simple pour amorcer un huitième manche de quatre points.

Victor Alcantara (1-0) a inscrit la victoire, blanchissant les Twins en relève au partant Spencer Turnbull, qui a alloué un point en six manches à son deuxième départ en carrière. Shane Greene a récolté un 32e sauvetage cette saison.

Le releveur des Twins Trevor Hildenberger (4-6) a donné quatre points, trois coups sûrs et un but sur balles.