SAINT-LOUIS — Christian Yelich a frappé un circuit et il a produit six points, aidant les Brewers de Milwaukee à porter un dur coup aux Cardinals de St. Louis en les battant 12-4, mardi soir.

Ryan Braun a claqué deux longues balles alors que Jesus Aguilar a réussi un coup de quatre buts pour les Brewers, qui ont gagné cinq de leurs six dernières parties. Manny Pina a placé deux balles en lieu sûr et il a produit un point.

Les Cardinals (87-71) ont glissé à égalité avec les Rockies du Colorado pour la deuxième place donnant accès à la partie éliminatoire de la Nationale. Au premier échelon pour participer à ce duel éliminatoire, les Brewers (91-67) détiennent une avance de quatre matchs sur ces deux équipes. Ils accusent un match et demi de retard sur les Cubs de Chicago pour le premier rang de la section Centrale.

Au terme de cette série, dont le dernier affrontement a lieu mercredi, les Brewers termineront leur saison à domicile contre les Tigers de Detroit. Les Cardinals se dirigeront vers le Wrigley Field pour se mesurer aux Cubs.

Yadier Molina a réussi un circuit de trois points contre Gio Gonzalez pour les Cardinals, qui avaient gagné six de leurs sept dernières sorties avant de s’incliner contre les Brewers, lundi. Marcell Ozuna a placé trois balles en lieu sûr en autant d’apparitions au marbre.

Les Cardinals ont laissé les buts remplis en cinquième et en septième manche, quand Jedd Gyorko a été incapable de produire un point lors de ces deux occasions. Le joueur de troisième but des Brewers Mike Moustakas a retiré Gyorko dans un double jeu en cinquième et Gyorko a été retiré sur une chandelle en septième.

Les Brewers ont inscrit chacun de leurs six premiers points de la rencontre après deux retraits. Aguilar et Braun ont frappé des circuits consécutifs en première manche contre la recrue Austin Gomber (6-2). Gonzalez a aidé sa cause en réussissant un coup sûr en quatrième qui a chassé Gomber de l’affrontement.

Les Brewers ont rempli les coussins contre Tyson Ross et Yelich a claqué un triple pour donner une avance de 6-0 à sa troupe. Il a cogné un circuit de trois points en neuvième manche.

Yelich a maintenu une moyenne au bâton de ,346 avec sept longues balles et 28 points produits en 22 parties en septembre. Il est un sérieux candidat au titre de joueur le plus utile de la Nationale grâce à ses 33 circuits, 104 points produits, 110 points marqués et 181 coups sûrs cette saison. Ce sont quatre sommets en carrière.

Gonzalez a lancé pendant quatre manches. Taylor Williams (1-3), le troisième de sept lanceurs utilisés par les Brewers, a enregistré la victoire.