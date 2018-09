BROSSARD, Qc — Les amateurs de hockey de Montréal seront plus choyés que ne l’ont été ceux de Toronto lundi alors que les Maple Leafs et le Canadien délégueront plusieurs membres de leur formation régulière pour le duel de mercredi au Centre Bell.

Chez le Canadien, les attaquants Brendan Gallagher, Tomas Plekanec, Phillip Danault, Paul Byron, Artturi Lehkonen, Tomas Tatar et Jonathan Drouin devraient tous revêtir l’uniforme. Il en sera de même du Finlandais Jesperi Kotkaniemi, qui en sera à un cinquième match préparatoire, de Michael Chaput, de Nikita Scherbak et de Jacob De La Rose.

À l’entraînement matinal, Kotkaniemi a patiné en compagnie de Drouin et de Lehkonen.

Jordie Benn, David Schlemko, Jeff Petry, Mike Reilly, Victor Mete et Noah Juulsen devraient patrouiller la ligne bleue, tandis que le gardien Carey Price devrait être l’homme de confiance de Claude Julien, avec Charlie Lindgren à titre d’adjoint.

Chez les Maple Leafs, Mike Babcock doit notamment faire appel à Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner, Nazem Kadri, Patrick Marleau, Morgan Reilly, Jake Gardiner et Nikita Zaitsev. Frederik Andersen devrait défendre les filets de la formation torontoise.

Un test pour l’équipe?

Compte tenu de la qualité des joueurs que dépêchera Babcock, Julien reconnaît que le match de mercredi représente un bon test pour certains joueurs et pour l’équipe. Surtout que les deux formations vont croiser le fer en lever de rideau de la saison 2018-2019 dans exactement une semaine, dans la Ville reine.

«On va voir une équipe qui va ressembler beaucoup à celle que nous allons affronter cette année. J’aime le défi de ce soir», a admis l’entraîneur-chef du Canadien.

Selon Danault, la visite des Tavares, Matthews, Marner et compagnie donnera l’occasion à la formation montréalaise d’évaluer son jeu d’ensemble.

«Je vois ça comme notre plus gros défi depuis le début du calendrier hors-concours. Ça va être bon de tester notre système et notre identité dans ce match-là ce soir.»

Gallagher apporte cependant un bémol lorsqu’on lui parle de l’affrontement de mercredi comme d’un test pour le Canadien.

«Ça demeure un match préparatoire, et les matchs préparatoires servent à nous améliorer et à s’occuper de nous. Il y a de la compétition interne et c’est certain que nous voulons continuer de bien jouer. Toutefois, nous voulons peaufiner certains aspects de notre jeu, nous préoccuper de ce qui se passe ici et de bien exécuter sur la patinoire.»

Les deux équipes se présenteront au match avec des dossiers identiques de 4-1 depuis le début du camp d’entraînement. Le Canadien a vaincu les Maple Leafs 5-1 lundi soir l’aréna Scotiabank.

Dans un autre ordre d’idées, les attaquants Michael McCarron, Byron Froese et Hunter Shinkaruk ainsi que les défenseurs Brett Lernout et Rinat Valiev n’ont pas été réclamés après être passés par le ballottage. Ils ont été assignés au Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

Par ailleurs, l’attaquant Matthew Peca n’a pas participé à l’entraînement et soigne une blessure à l’aine que Julien a qualifiée de mineure.