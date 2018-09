TORONTO — John Gibbons ne sera pas de retour comme gérant des Blue Jays de Toronto en 2019, ce qui mettra un terme à son deuxième séjour avec l’équipe.

Les Blue Jays ont annoncé la nouvelle mercredi, avant d’affronter les Astros de Houston dans le cadre de leur dernier match à domicile cette saison.

L’avenir de Gibbons était incertain depuis un bon moment déjà, mais les Blue Jays avaient confirmé en août qu’il allait terminer la campagne en cours. La saison des Blue Jays prendra fin dimanche, au terme d’une série de trois rencontres face aux Rays, à St. Petersburg.

Tôt en 2017, Gibbons avait été récompensé pour avoir guidé l’équipe vers deux participations d’affilée aux éliminatoires en recevant une prolongation de contrat jusqu’à la fin de la campagne 2019. Le contrat était assorti d’une option à la discrétion du club pour la saison 2020. Cependant, les Blue Jays n’ont pas participé aux éliminatoires en 2017 et n’ont pas répondu aux attentes cette saison.

Les Blue Jays ont rapidement été sortis de la course et ont amorcé un processus de reconstruction en échangeant des vétérans comme Josh Donaldson et J.A. Happ.

Gibbons occupe le deuxième rang dans l’histoire de l’équipe pour les victoires en tant que gérant avec 791. Cito Gaston est le meneur avec 892 victoires.

Âgé de 56 ans et originaire de San Antonio, au Texas, Gibbons avait aussi dirigé l’équipe d’août 2004 à juin 2008. Il avait été embauché pour une deuxième fois en novembre 2012.

Après une campagne décevante de 74-88 en 2013, les Blue Jays ont compilé un dossier de 83-79 la saison suivante. Une série de transactions effectuées par le directeur général de l’époque Alex Anthopoulos en 2015 a ravivé la flamme des partisans et l’équipe a brillé en deuxième moitié de campagne, mettant fin à une disette de 22 ans sans participation aux éliminatoires.

Un dossier de 93-69 en 2015 a permis aux Blue Jays de gagner le titre de la section Est de l’Américaine. Ils ont défait les Rangers du Texas en séries de sections avant de s’incliner en six rencontres en série de championnat de la Ligue américaine face aux Royals de Kansas City, éventuels champions de la Série mondiale.

Propulsés par Donaldson, nommé joueur par excellence de la Ligue américaine, Jose Bautista et Edwin Encarnacion, les Blue Jays ont dominé la ligue au chapitre des points marqués (891), des circuits (232) et des points produits (852).

La majorité des éléments offensifs sont revenus en 2016 et un dossier de 89-73 a permis aux Blue Jays de participer à nouveau aux éliminatoires. Ils ont battu les Orioles de Baltimore lors du match du quatrième as, puis les Rangers du Texas en séries de sections, avant de baisser pavillon en série de championnat face aux Indians de Cleveland.

Les Blue Jays ont connu une campagne difficile en 2017, puis ont rapidement été écartés de la course en 2018.

Gibbons s’est ajouté au personnel d’entraîneurs des Blue Jays en 2002, en tant que receveur dans l’enclos. Il a été promu comme instructeur au premier coussin en cours de campagne. Il a occupé ce poste jusqu’à ce qu’il hérite des fonctions de gérant lors du congédiement de Carlos Tosca en 2004.

En tant que joueur, Gibbons a participé à trois campagnes comme receveur avec les Mets de New York, après avoir été repêché par cette équipe en 1980.

Il a ensuite été entraîneur et gérant dans les filiales de différentes équipes.