BOSTON — Le voltigeur des Red Sox de Boston Mookie Betts a volé un 30e but cette saison en deuxième manche d’un duel face aux Orioles de Baltimore, mercredi, et il est devenu le deuxième joueur dans l’histoire de l’équipe à réussir 30 circuits et 30 buts volés lors de la même campagne.

Betts a frappé un simple lors d’une poussée de cinq points des Red Sox en première manche et a presque été surpris au premier coussin avant d’être effacé sur un optionnel. Il a soutiré un but sur balles pour commencer la deuxième manche et a volé le deuxième but sur le troisième tir. Il s’est relevé et a été félicité chaleureusement par la foule dispersée lors de ce match repris avoir été remis mardi en raison de la pluie.

Avant la rencontre, Betts avait 32 circuits à sa fiche et dominait les Ligues majeures avec une moyenne au bâton de ,343.

Jacoby Ellsbury, qui a frappé 32 circuits et volé 39 buts en 2011, est le seul autre membre du club des 30-30 dans l’histoire des Red Sox.