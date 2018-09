BOSTON — Les Red Sox ont établi mercredi un sommet d’équipe cette saison avec 22 coups sûrs, les victimes étant un club ayant l’habitude de l’être en 2018, les Orioles.

Boston a pulvérisé Baltimore 19-3, grâce notamment à six points produits de Rafael Devers. Après une manche, le score était déja 5-0 en faveur des Sox.

Devers a fourni un double de trois points, un simple d’un point et deux longues balles en solo.

Xander Bogaerts a ajouté un circuit de deux points et un double tout aussi efficace. Il a atteint le cap des 100 points produits pour la première fois en carrière.

J.D. Martinez et Andrew Benintendi ont obtenu trois coups sûrs chacun.

Martinez a notamment réussi un 42e circuit. Blake Swihart a également signé un coup de canon pour Boston.

Mookie Betts a cogné deux coups sûrs et a volé un 30e but. Il affiche la meilleure moyenne au bâton des ligues majeures (,346).

Trey Mancini et Renato Nunez ont claqué des circuits pour les Orioles, dont la fiche a glissé à 45-112. Celle des Red Sox est 107-51.

David Price (16-7) a permis trois points et six coups sûrs en cinq manches. Il a retiré six frappeurs au bâton et a donné trois buts sur balles.

On s’attend à ce que Price soit le partant lors du match numéro 2 au premier tour des séries, face aux Yankees ou aux A’s.

Le lanceur partant Ryan Meisinger (2-1) a obtenu un seul retrait, étant chassé après avoir donné cinq points, quatre coups sûrs et un but sur balles.