L’ASSOMPTION, Qc — Max Gilbert a remporté le Championnat des Joueurs Honda au terme d’un tournoi écourté à 27 trous en raison du mauvais temps qui avait forcé la suspension du jeu une première fois mardi après-midi, au club de golf Le Portage, à L’Assomption.

Lorsqu’une forte averse a rendu le parcours impraticable en fin d’après-midi, mercredi, le champion a été couronné en tenant compte des pointages de tous les compétiteurs après neuf trous de la ronde finale.

Il s’agit d’une deuxième victoire consécutive pour Gilbert, victorieux la semaine dernière lors de la Classique Acura.

Avec un cumulatif de moins-7, Gilbert l’a emporté par un coup devant l’Américain John Clare qui a vu la victoire lui glisser entre les doigts après avoir écopé d’une pénalité de deux coups à son avant-dernier trou de la journée.

Le golfeur amateur Joey Savoie et le Torontois Sang HWA Lee ont terminé à égalité au troisième rang, à moins-5, deux coups de mieux que Bursey Blair, Eric Hawerchuk, Mark Hoffman et Luke Moser.

Dave Lévesque, Keven Fortin-Simard, Yohann Benson et Davis Morland IV, ont quant à eux conclu le tournoi à égalité en 9e place, à moins-2.

«Avec deux victoires en deux semaines et 14 000$ en banque, je ne peux demander mieux comme motivation à une semaine de la qualification du Circuit Web.com. Et du même coup, je viens de couvrir le coût de mon inscription qui est de 5 000$ US», a commenté Gilbert, qui participera à la première des trois phases de qualification à Lakeland, en Floride.

Gilbert a répété qu’il n’écarte pas la possibilité d’évoluer à plein temps au Circuit Canada Pro Tour en 2019.

«Tout repose sur le résultat de la qualification au Circuit Web.com», a-t-il soutenu.

Lors de la première ronde, étalée sur deux jours, Gilbert avait signé une carte de 66 (moins-6), où il avait réalisé sept oiselets et commis un seul boguey.

Cinq autres Québécois se sont classés parmi le Top-20. Il s’agit de Tim Alarie et Pierre-Alexandre Bédard, à égalité au 13e rang à moins-1, et Billy Houle, Pascal Edmond et Iannick Lamarre, ex æquo au 19e échelon avec la normale.

L’Ontarien Stephane Dubois a bouclé la saison au premier rang du Classement Coors Light, 48,7 points devant Mitch Sutton. Les Québécois Tim Alarie, Sonny Michaud, Vincent Blanchette et Marc-Étienne Bussières ont monopolisé les positions 5 à 8.