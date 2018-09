CINCINNATI — Kansas City a marqué dans cinq manches d’affilée et les Royals ont prévalu 6-1 face aux Reds de Cincinnati, mercredi.

Les visiteurs ont marqué un point par manche de la troisième à la septième.

Whit Merrifield a volé deux buts pour un total de 41, lui qui comptait déjà 42 doubles. Auteur d’un simple en troisième, il a maintenant frappé en lieu sûr dans 16 matches d’affilée.

Alex Gordon a produit deux points avec un circuit et un simple. Adalberto Mondesi a lui aussi frappé deux coups sûrs, marquant deux fois.

Heath Fillmyer (4-2) a retiré neuf frappeurs au bâton en sept manches et un tiers, allouant un point et quatre coups sûrs.

Les Royals jouent bien en cette fin de saison, montrant une fiche de 4-1 à leurs cinq derniers matches. Ils vont finir la campagne à domicile, face aux Indians de Cleveland.

Jose Peraz a cogné un circuit pour les Reds, qui ont perdu leurs cinq derniers matches. Cody Reed (1-3) a donné trois points et six coups sûrs en trois manches et deux tiers.