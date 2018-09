CHARLOTTETOWN — Trois joueurs ont mérité deux points alors que les Islanders de Charlottetown ont défait les Sea Dogs de Saint John 4-0, mercredi.

Keith Getson, Kevin Gursoy et Thomas Casey ont tous fourni un but et une passe.

Zachary Beauregard a complété le score pour les Islanders, qui ont bénéficié de 32 arrêts de Matthew Welsh.

Alex D’Orio a fait 37 arrêts du côté des Sea Dogs.

Les Islanders ont pris les devants à 3:44 en première période. Quelques instants après avoir gagné une mise au jeu, Getson a vu Gursoy lui refiler le disque. Du cercle gauche, Getson a tenté un tir des poignets qui lui a valu un premier but cette saison.

Charlottetown a doublé le coussin à 16:15 de l’engagement, Casey profitant d’un rebond, suite au tir de loin de Cole Edwards. Ce dernier inscrivait son premier point dans le circuit Courteau.

Gursoy a fait 3-0 tôt au deuxième tiers, 10 secondes après le début d’une sanction à Tyler Higgins des Sea Dogs (obstruction). De l’enclave, il a complété un bel échange à trois avec Getson et Daniel Hardie.

Beauregard en a rajouté à mi-chemin en troisième période, lors d’un trois contre un. Il a fait mouche suite à une passe de Casey.

Hunter Drew des Islanders, de retour du camp des Ducks d’Anaheim, a écopé d’une punition majeure et d’une extrême inconduite de match au premier vingt. Il a fait une mise en échec dangereuse aux dépens de Nicholas Deakin-Poot.

Les Islanders entament la saison avec quatre matches à domicile. Les prochains visiteurs seront le Titan, jeudi.

Les Sea Dogs seront de retour en action vendredi, à Moncton.

Shawinigan 3 Baie-Comeau 9

Ivan Chekovich a récolté trois buts et deux passes et le Drakkar est resté invaincu en trois matches, gagnant 9-3 face aux Cataractes.

Nathan Légaré et D’Artagnan Joly ont réussi leurs troisièmes buts de la saison. Les autres buteurs des vainqueurs ont été Tyler Hylland, Gabriel Fortier, Samuel L’Italien et Yaroslav Alexeyev.

Justin Blanchette a cédé devant Jan Drozg et Vincent Senez – deux fois, dans ce dernier cas. Shawinigan n’a obtenu que deux tirs en première période.