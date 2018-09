MONTRÉAL — Depuis le début du camp d’entraînement, tous les projecteurs sont orientés vers Jesperi Koktaniemi. Il y a exactement un an, c’est Victor Mete qui faisait parler de lui. Et ça continue cette année.

Mercredi soir, alors que le Canadien de Montréal faisait face aux gros canons des Maple Leafs de Toronto, incluant John Tavares, Auston Matthews et Mitch Marner, Mete a effectué pas moins de 30 présences sur la patinoire et a joué pendant presque 22 minutes, plus que tout autre joueur du Canadien.

Surtout, il s’est montré efficace avec une récolte de deux points et une petite visite sur la patinoire après le match à titre de deuxième étoile.

Reconnu pour sa mobilité et pour ses qualités offensives, Mete a non seulement joué en avantage numérique contre la formation torontoise, il a aussi été utilisé à plusieurs reprises lorsque le Canadien devait se défendre contre le puissant avantage numérique des Maple Leafs.

Sans faire de promesses formelles, Claude Julien n’a pas écarté la possibilité de se servir de Mete plus souvent que l’an dernier à court d’un homme.

«On aime le fait qu’il est rapide, qu’il est capable de fermer le jeu rapidement. En désavantage numérique, ce n’est pas nécessaire d’être ultra physique. Il faut que tu sois capable de fermer le jeu rapidement, de tirer la rondelle à l’autre bout du territoire, de bien te déplacer. C’est quelque chose que l’on regarde et il y a une très grande possibilité qu’on le voit en désavantage numérique cette année», a indiqué Julien.

Comme c’est le cas depuis le début du camp d’entraînement, Mete a joué en compagnie de Noah Juulsen et les deux jeunes défenseurs ont bien fait les choses contre la troupe de Mike Babcock, même si Julien a relevé quelques failles dans le jeu de Juulsen.

«J’ai aimé le match de Mete, Juulsen a été bon. Il a eu des difficultés par moment, quand on dissèque le jeu de tout le monde. En général, je dirais que ces deux joueurs ont connu un bon match», a analysé l’entraîneur-chef du Canadien après la défaite de 5-3 contre les Maple Leafs mercredi soir, au Centre Bell.

Mete apprécie les moments qu’il passe avec Juulsen depuis le début du camp.

«Je pense que notre camp a été assez bon et que nous avons joué avec aplomb jusqu’à maintenant, estime Mete. Le fait que nous soyons ensemble depuis le début du camp nous a permis d’établir une bonne complicité. En plus, nous sommes de bons amis à l’extérieur de la patinoire, ce qui aide au niveau de notre chimie. Je pense que nous pourrions continuer de jouer ensemble au début de la saison.»

Brendan Gallagher a noté le bon rendement des deux jeunes défenseurs depuis le début du camp et a souligné les éléments complémentaires qu’ils apportent au tandem.

«Regardez ce qu’ils apportent à notre groupe. Ils s’entendent bien sur la patinoire et ils me donnent l’impression d’avoir du plaisir à évoluer ensemble. Ils se complètent bien. ‘Meet’ patine très bien et il crée des chances à l’attaque et on dirait que Noah bloque un tir à chaque présence. Ils pourront nous rendre de très bons services cette année.»