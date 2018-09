CHICAGO — Les Blackhawks de Chicago ont consenti un contrat d’une saison d’une valeur de 650 000 $ US au défenseur Brandon Davidson.

L’équipe a annoncé la nouvelle jeudi. Davidson s’était présenté au camp des Blackhawks après avoir accepté un essai professionnel.

Âgé de 27 ans, Davidson a disputé 51 matchs la saison dernière avec le Canadien de Montréal, les Oilers d’Edmonton et les Islanders de New York, amassant quatre buts et trois aides.

Choix de sixième tour des Oilers, 162e au total, lors du repêchage de 2010, Davidson a accumulé neuf buts et 13 aides en 152 matchs dans la LNH.