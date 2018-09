La LNH enquête sur l’attaquant des Flyers de Philadelphie Jori Lehtera à la suite d’un rapport selon lequel il a été questionné au sujet d’une affaire de drogue en Finlande.

L’adjoint au commissaire de la LNH, Bill Daly, a affirmé que la ligue enquêtait sur le dossier. L’avocat de Lehtera, Ari Nieminen, a indiqué jeudi qu’il s’attendait à ce que la police publie une déclaration qui clarifierait certains malentendus à la suite du rapport.

L’agence finlandaise de nouvelles MTV a rapporté mercredi que Lehtera était lié à une enquête sur un réseau de cocaïne. Nieminen a mentionné qu’aucune accusation n’avait été intentée contre Lehtera.

Le directeur général des Flyers, Ron Hextall, a affirmé que l’équipe avait discuté avec Lehtera et le bureau de la ligue, mais n’allait émettre aucun autre commentaire.

Âgé de 30 ans, Lehtera s’apprête à disputer une cinquième saison dans la LNH et écouler la dernière année de son contrat qui le lie aux Flyers. Il a accumulé 33 buts et 75 aides en 280 matchs dans la LNH avec les Blues de St. Louis et les Flyers.