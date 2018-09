NASHVILLE — Les Titans du Tennessee ont libéré le receveur Rishard Matthews, dont la production a chuté cette saison.

Le directeur général des Titans, Jon Robinson, a indiqué jeudi que Matthews avait demandé lundi d’être échangé ou libéré.

Matthews a capté seulement trois passes pour 11 verges de gains cette saison, après avoir réussi plus de 50 attrapés lors de chacune des deux campagnes précédentes avec l’équipe. En 2016, il a capté 65 passes pour 945 verges de gains et neuf touchés, puis a saisi 53 passes pour 795 verges de gains et quatre majeurs la saison dernière.

Matthews, qui célébrera son 29e anniervsaire de naissance le 12 octobre, a rejoint les rangs des Titans en 2016 après avoir passé ses quatre premières saisons dans la NFL avec les Dolphins de Miami.