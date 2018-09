ST. PETERSBURG, Fla. — CC Sabathia a enregistré une 246e victoire dans les Majeures et les Yankees de New York ont fait un pas de plus vers le premier rang donnant accès à la partie éliminatoire de l’Américaine en rossant les Rays de Tampa Bay 12-1, jeudi.

Sabathia a été expulsé du match en sixième manche après avoir atteint Jesus Sucre à la jambe. Ce lancer très à l’intérieur s’avérait une réponse au releveur des Rays Andrew Kittredge, qui a presque atteint Austin Romine plus tôt dans la rencontre.

Sabathia a effectué 55 tirs en cinq manches pour porter à 153 son total de manches lancées cette saison. S’il avait atteint les 155 manches, il aurait pu empocher un boni de 500 000 $ US.

Les Yankees (98-61) sont assurés de connaître leur meilleure saison depuis celle de 2009 (103-59), au cours de laquelle ils avaient remporté la Série mondiale. Ils détiennent deux matchs d’avance sur les Athletics d’Oakland (96-63) pour accueillir le duel éliminatoire.

Le gagnant de ce match éliminatoire affrontement les champions de la section Est de l’Américaine, les Red Sox de Boston, lors des séries de sections du Baseball majeur.

Giancarlo Stanton a réussi deux circuits, augmentant son total à 37, alors que Miguel Andujar et Luke Voit ont également claqué une longue balle pour les Yankees. Les 260 coups de quatre buts des Yankees constituent le deuxième plus haut total de l’histoire des Majeures, à seulement quatre du record détenu par les Mariners de Seattle de 1997.

Les Yankees menaient 7-0 quand Sabathia a atteint Jake Bauers à la main après deux retraits en cinquième manche.

Le premier lancer de Kittredge en sixième manche est passé près de la tête de Romine et l’officiel au marbre, Vic Carapazza, a donné un avertissement aux deux formations.