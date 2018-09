DENVER — Après avoir subi un balayage à Los Angeles, les Rockies du Colorado accusaient un retard de deux matchs et demi sur les Dodgers. Le club a alors tenu une rencontre d’équipe avant d’affronter les Diamondbacks de l’Arizona.

«Vous avez deux options: vous pouvez vous assoir dans le vestiaire et pleurer sur votre sort ou vous pouvez tout oublier ça et vous présenter fin prêts pour le prochain match pour continuer à gagner», a relaté le voltigeur Carlos Gonzalez.

Depuis, les Rockies n’ont pas perdu un seul match.

David Dahl a frappé un quatrième circuit en autant de matchs et les Rockies du Colorado se sont emparé du premier rang de la section Ouest de la Ligue nationale devant les Dodgers de Los Angeles, en vertu d’un gain de 5-3 devant les Phillies de Philadelphie, jeudi soir.

Il s’agissait d’une septième victoire consécutive pour les Rockies.

Trevor Story et Gerardo Parra ont sorti leur coup de canon du côté des Rockies (89-70). Dahl a également frappé un triple d’un point et a conclu la série de quatre matchs avec huit coups sûrs et 11 points produits.

En quête du premier titre de section de leur histoire, les Rockies retourneront à domicile pour y disputer leur dernière série de la saison régulière face aux Nationals de Washington. La formation du Colorado est toutefois assurée d’obtenir le dossier de plus victorieux depuis la saison 2009, lors de laquelle le club avait présenté un dossier de 92-70.

«Nous sommes sur une bonne lancée en ce moment et nous nous sommes remis dans la course (aux séries)», a déclaré Gonzalez.

Les Dodgers (88-71), qui se trouvent au deuxième rang du classement de la section Ouest de la Nationale, détiennent un match d’avance sur les Cardinals de St. Louis (87-72) en vue du duel ultime. Ils affronteront les Giants de San Francisco dans une série de trois duels pour conclure la saison.

Jose Bautista et Carlos Santana ont tous les deux cogné un circuit pour les Phillies, qui ont été menés 39-7 dans cette série. Les Phillies (78-81), dont les joueurs ont été retirés au bâton à 14 reprises lors d’un deuxième match consécutif, ont encaissé un huitième revers, leur pire séquence cette saison, et affichent un dossier de 15-33 depuis le 5 août.

«Je ne croyais pas que notre équipe avait abandonné et fait une croix sur la saison, a reconnu le gérant des Rockies, Gabe Kapler. Aujourd’hui, il est évident que nous avons de quoi nous battre encore. Ça ressemblait à un match qui aurait pu être mis hors de portée rapidement, mais nous ne nous sommes pas laissé abattre.»

Scott Oberg (8-1) a muselé l’adversaire durant une manche et un tiers en relève à Antonio Senzatela, qui a alloué un point et cinq coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Oberg est entré en scène alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers en cinquième manche et a retiré Carlos Santana sur des prises, avant de lancer une manche parfaite en sixième.

Wade Davis a concédé un simple à Carlos Hernandez en début de neuvième manche. Il a par la suite retiré J.P. Crawford et Roman Quinn sur des prises et Rhys Hoskins sur un ballon, afin de récolter son 42e sauvetage en carrière.

Jake Arrieta (10-11) a pour sa part accordé trois points et six coups sûrs en six manches de travail. Il affiche une moyenne de points mérités de 3,96, la plus élevée depuis 2013.

«Tout le monde va parler de cette saison comme étant un échec, mais je ne veux pas la voir comme ça, a soutenu Arrieta. C’est dommage, de la façon dont nous avons joué au cours des derniers mois. Mais si vous voyez ça comme un échec, comment voulez-vous qu’on puisse passer à autre chose rapidement si nous sentons que nous avons échoué? Je crois que ç’a été un succès pour nous sur plusieurs aspects et d’autres aspects de notre jeu se sont moins bien déroulés.

«Lorsqu’on regarde en avant, nous savons que nous ne voulons pas continuer dans cette voie. Nous savons que nous voulions continuer à jouer en octobre, ce qui n’est pas arrivé.»