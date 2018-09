NEW YORK — Julio Teheran a été solide lors de sa dernière audition pour être sélectionné dans la rotation des Braves en vue des séries éliminatoires, concédant que deux coups sûrs en six manches dans la défaite de 4-1 de la formation d’Atlanta face aux Mets de New York, jeudi soir.

Les champions de la section Est de la Ligue nationale ont choisi de laisser de côté le joueur de premier but Freddie Freeman et le voltigeur Ender Inciarte. L’arrêt-court Dansby Swanson n’était pas de la formation partante non plus en raison d’une blessure mineure.

Jason Vargas (7-9) a muselé les Braves durant sept manches, soit son meilleur départ de la saison chez les Mets. Il a permis aux New-Yorkais de blanchir les Braves pour une deuxième journée d’affilée.

Teheran (9-9) a alloué un point et deux buts sur balles en plus de retirer cinq frappeurs grâce à des prises. Son départ était pile à une semaine du début du parcours éliminatoire des Braves.

Le lanceur des Braves a signé qu’une seule victoire à ses 10 dernières présences au monticule, bien qu’il est souvent mieux fait que ce que les statistiques peuvent laisser présager.

Kevin Plawecki a frappé un circuit aux dépens de Teheran en quatrième manche.

Le frappeur suppléant Devin Mesoraco a par la suite cogné un circuit de trois points face à Brad Brach en septième manche pour creuser l’écart 4-0.

Ronald Acuna fils a par la suite frappé un simple d’un point en huitième pour inscrire les Braves au pointage.