SOTCHI, Russie — Lewis Hamilton a imposé son rythme lors de la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Russie de Formule 1.

Hamilton et son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, se sont révélés plus lents que leur rival Sebastian Vettel (Ferrari) lors de la première séance. Mais ils se sont bien repris en après-midi en réalisant les chronos les plus rapides grâce à des pneus plus performants lors de la deuxième séance.

Hamilton a devancé Bottas par 199 millièmes de seconde lors d’une séance qui s’est déroulée par temps frais et couvert. Les deux Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont suivi. Vettel a été relégué au cinquième rang, à une demi-seconde.

Les deux Red Bull ne seront toutefois pas vraiment en mesure de jouer les trouble-fêtes lors de la séance de qualification, samedi, car les deux voitures sont déjà sanctionnées d’une pénalité pour un changement de moteur.

Lors de la première séance en matinée, Vettel s’est montré plus rapide que Verstappen de cinq centièmes. Hamilton n’avait réussi que le troisième chrono.

Le Canadien Lance Stroll (Williams) a enregistré le chrono le plus lent en après-midi, à plus de trois secondes de Hamilton.

Hamilton devance Vettel par 40 points avec six courses à disputer alors qu’ils sont tous les deux en quête d’un cinquième titre de champion du monde en carrière.

Mercedes a remporté les quatre courses précédentes à Sotchi. Vettel a remporté la position de tête l’année dernière, mais il a été doublé au départ par Bottas, l’éventuel vainqueur de la course.

Aux côtés des Red Bull en fond de grille, on retrouvera les deux voitures Toro Rosso de Brendon Hartley et Pierre Gasly, ainsi que la McLaren de Fernando Alonso. Ils ont tous été pénalités pour un changement de moteur et d’autres composants du groupe moteur.

L’écurie Red Bull a remplacé les moteurs de Verstappen et de Ricciardo afin de revenir à un modèle Renault plus ancien en raison d’inquiétudes concernant les performances lors des courses à venir en haute altitude.