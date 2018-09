NEW YORK — Aaron Judge porte encore la chemise la plus populaire du Baseball majeur.

La MLB a indiqué vendredi que les chemises ornées du no 99 du cogneur de puissance des Yankees de New York ont été les plus vendues pour une deuxième saison consécutive. Judge a devancé le joueur par excellence de l’Américaine en 2017, Jose Altuve, qui tentera de mener ses Astros de Houston à une deuxième conquête d’affilée de la Série mondiale le mois prochain.

Judge et les Yankees affronteront les Athletics d’Oakland dans le match pour le quatrième as, mercredi. Son coéquipier Giancarlo Stanton a pris le neuvième rang au chapitre des ventes à sa première saison dans la Grosse Pomme.

Les candidats aux titres de joueur par excellence Javier Baez et Mookie Betts ont tous deux fait un bond de sept places pour se hisser dans le top-5. Baez, avant-champ électrisant des Cubs de Chicago, vient en troisième place. Betts, favori au titre dans l’Américaine avec les Red Sox de Boston, est cinquième.

Clayton Kershaw occupe le quatrième rang de cette liste, lui qui pourrait en être à sa dernière campagne avec les Dodgers de Los Angeles. Kershaw détient une clause de sortie avec encore deux années à écouler à son actuel pacte.

Bryce Harper, qui vient d’écouler son contrat avec les Nationals de Washington, s’est classé 13e.

La jeune sensation des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani apparaît au huitième rang de cette liste. Sa page sur le site internet de la MLB a aussi été la plus consultée de la dernière année.