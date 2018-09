CHICAGO — Kyle Hendricks a lancé pendant huit manches, Kris Bryant a frappé un circuit et les Cubs de Chicago ont fait un pas de plus vers le titre de la section Centrale de la Nationale en battant les Cardinals de St. Louis 8-4, vendredi après-midi.

Les Cubs ont amorcé le dernier week-end de la saison en participant aux séries pour une quatrième fois de suite. Ils détiennent une avance d’un match devant les Brewers de Milwaukee, qui affronteront les Tigers de Detroit, plus tard.

Les Cardinals ont perdu une quatrième partie de suite après avoir été balayés par les Brewers. Les Cardinals accusent un match de retard derrière les Dodgers de Los Angeles pour le deuxième rang donnant accès au duel éliminatoire de la Nationale.

Hendricks (14-11) a accordé deux points et sept coups sûrs. Le droitier montre un dossier de 5-1 et une moyenne de points mérités de 1,52 à ses sept derniers départs.

Bryant a porté le pointage à 3-0 grâce à un circuit en solo contre Adam Wainwright. Le joueur le plus utile de la Nationale en 2016 n’avait pas pris part aux deux dernières rencontres en raison d’une blessure au poignet gauche.

Daniel Murphy a placé deux balles en lieu sûr, il a marqué deux points et il en a produit un pour les Cubs. Murphy a cogné un simple et il a croisé le marbre en première manche, il a réussi un double en cinquième et il a ajouté un sacrifice en septième.

Anthony Rizzo a frappé un simple d’un point et un sacrifice.

Albert Almora a poussé deux coéquipiers à la plaque grâce à un simple contre Dominic Leone lors d’une huitième manche de trois points des Cubs, portant la marque à 8-2.

Wainwright (2-4) s’est amené au monticule avec une fiche de 11-2 en carrière au Wrigley Field. Il n’a été d’office que pendant cinq manches, allouant quatre points et cinq coups sûrs dans ce qui pourrait être son dernier départ avec les Cardinals.