PEBBLE BEACH, Calif. — David Frost a remis une carte de 66 (moins-6), vendredi, afin de se positionner en tête du classement après la première ronde, au Championnat Pure Insurance.

Le Templier de 73 ans Hale Irwin s’est emparé du deuxième rang après avoir disputé une ronde de 67 (moins-5), à un seul coup de la tête.

Irwin a joué son neuf d’aller avec six coups sous la normale. Il a réussi un oiselet au premier trou, une normale-4, et a enchaîné avec un aigle au second trou, une normale-5. Il a ajouté des oiselets au cinquième, sixième et septième trou.

Irwin a remporté le tournoi à Pebble Beach du circuit de la PGA en 1984 et a mis la main sur le titre sur le circuit des 50 ans et plus en 2005. Vainqueur à trois reprises l’Omnium des États-Unis, il a mis la main sur un titre du circuit des Champions pour la dernière fois en 2007. Il a été couronné à 20 reprises sur le circuit de la PGA et a été intronisé au Temple de la renommée du golf en 1992.

Frost a pour sa part inscrit cinq oiselets en six trous à son neuf de retour.

Irwin est à la tête d’un groupe composé de Marco Dawson, Ken Tanigawa et Olin Browne, au deuxième rang.

Stephen Ames, le seul Canadien en lice, a quant à lui remis une carte de 71 pour s’emparer du 36e échelon.