CINCINNATI — Elias Diaz a mis un terme à l’impasse en cognant un circuit, Colin Moran a lui aussi frappé une longue balle en plus de récolter trois points produits et les Pirates de Pittsburgh ont signé une septième victoire consécutive en vertu d’un gain de 8-4 sur les Reds de Cincinnati.

Les Pirates présentent un dossier de 13-4 face aux Reds cette saison.

Les Reds mettent un terme à leur saison décevante, encaissant un sixième revers d’affilée. Il s’agissait de leur 94e défaite de la saison. Il s’agit de leur pire rendement depuis les deux dernières années.

Corey Dickerson a frappé un double en première manche aux dépens d’Anthony DeSclafani (7-8). Après avoir passé les deux premiers mois de la saison à l’infirmerie en raison d’une blessure aux muscles obliques, DeSclafani s’est incliné lors de ses quatre premiers départs.

Diaz a brisé l’égalité de 2-2 en quatrième et Moran a ajouté un ballon-sacrifice, un circuit en solo et un simple d’un point pour permettre aux Pirates de l’emporter.

Le receveur des Reds a récolté cinq coups sûrs, dont un triple, un amorti et un circuirt de deux points.

Marlins 8 Mets 1

David Wright a fait un retour dans les Majeures et s’est fait retiré lors de sa première présence au bâton, tandis que les Mets de New York se sont inclinés 8-1 devant les Marlins de Miami.

Après près de deux ans et demi d’absence en raison de blessures au cou, au dos et à l’épaule, Wright a amorcé la cinquième manche en tant que frappeur substitut et a reçu une ovation des partisans réunis au Citi Field. Avec les partisans sur le bout des pieds et sa femme et ses deux jeunes filles dans les estrades, Wright s’est élancé sur le premier tir, une balle rapide de Jose Urena, qui voyageait à 96 miles à l’heure.

Wright a frappé une balle bondissante à la gauche du troisième but, Brian Anderson, qui a réagi rapidement et a effectué le relais à temps pour retirer Wright au premier but.

Urena (9-12) a mis la main sur une sixième victoire par décision consécutive, limitant les Mets à un seul point en six manches, malgré les quatre buts sur balles.

Magneuris Sierra a nivelé la marque 1-1 grâce à un roulant en quatrième manche. Peter O’Brien et Lewis Brinson ont tous les deux frappé des doubles d’un point en cinquième face au releveur Paul Sewald (0-7).

Le joueur de troisième but Todd Frazier n’a pas été en mesure de bien gérer le roulant en sixième manche, permettant à Urena d’inscrire un point.

Les Marlins ont ajouté quatre points en septième.