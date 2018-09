BOISBRIAND, Qc — Hendrix Lapierre s’est fait complice de deux buts, dont celui de la victoire, et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait l’Armada de Blainville-Boisbriand 4-1, vendredi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Lapierre, le premier choix au total du dernier repêchage de la LHJMQ, a obtenu une mention d’assistance sur le but de Justin Ducharme et une autre quand Artemi Kniazev a touché la cible en avantage numérique.

La recrue Christopher Farmer a inscrit un premier but en carrière dans le circuit Courteau, ouvrant le pointage pour les Saguenéens en première période. Ducharme a complété la marque en fin de troisième engagement.

Peyton Hoyt, lors d’un désavantage numérique, a répliqué pour l’Armada. Il s’agissait de son premier filet dans l’uniforme noir et blanc.

Alexis Shank a gardé le fort pour la formation de Chicoutimi et il a repoussé 26 rondelles pour enregistrer une première victoire cette saison.

Mikhail Denisov a amorcé la rencontre pour l’Armada, mais il a été chassé après avoir alloué trois buts sur sept lancers. En relève, Emile Samson a été parfait devant 20 tirs.

Mooseheads 4 – Screaming Eagles 2

Raphaël Lavoie a trouvé le fond du filet deux fois et les Mooseheads de Halifax ont doublé les Screaming Eagles 4-2.

Lavoie, un espoir de premier plan en vue du prochain repêchage de la LNH, a créé l’égalité pour son équipe à deux occasions. Sa deuxième réussite est survenue en avantage numérique en début de troisième période pour niveler le pointage à 2-2.

Arnaud Durandeau a récolté un but et une mention d’assistance pour les Mooseheads, qui sont toujours invaincus en trois matchs cette saison. Samuel Asselin a aussi enfilé l’aiguille pour les vainqueurs.

Mathias Laferrière a obtenu deux points, dont un but, tandis qu’Adam McCormick a été l’auteur de l’autre filet des Screaming Eagles. Egor Sokolov a préparé les deux buts.

Alexis Gravel a effectué 28 arrêts devant le filet des Mooseheads pour ajouter la victoire à sa fiche. Kevin Mandolese a subi la défaite après avoir permis trois buts en 27 tirs.

Sea Dogs 2 – Wildcats 5

Alexander Khovanov a fait bouger les cordages à deux reprises, guidant les Wildcats de Moncton vers une victoire de 5-2 contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Khovanov a marqué le premier but du match et il a inscrit le but victorieux en début de deuxième vingt. Jakob Pelletier, Jeremy McKenna et Jacob Hudson ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Wildcats.

Maxim Cajkovic et Filip Prikryl, deux espoirs européens en vue du prochain repêchage de la LNH, ont touché la cible pour les Sea Dogs, qui ont perdu leurs deux derniers matchs.

Francis Leclerc a fait face à 24 tirs, dont seulement quatre en troisième période, et il a signé un deuxième gain cette saison pour les Wildcats. Alex D’Orio a été plus occupé pour les Sea Dogs, bloquant 31 des 35 tirs dirigés vers lui.

Remparts 1 – Phoenix 4

Brendan Cregan a réalisé 32 arrêts et le Phoenix de Sherbrooke a eu raison des Remparts de Québec par la marque de 4-1.

Cregan a alloué un but dès la huitième seconde du match, lorsque Louis-Filip Côté a trompé sa vigilance, mais il n’a rien donné aux Remparts par la suite.

Samuel Poulin et Oliver Okuliar ont pris l’attaque du Phoenix en mains, trouvant le fond du filet deux fois chacun. Alex-Olivier Voyer a conclu la partie avec trois mentions d’aide.

Pendant que son vis-à-vis était intraitable, Dereck Baribeau a connu un bon départ pour les Remparts, mais il a encaissé la défaite malgré 27 arrêts.

Foreurs 1 – Tigres 3

Simon Lafrance a brisé l’égalité à mi-chemin au troisième engagement et les Tigres de Victoriaville ont battu les Foreurs de Val-d’Or 3-1.

Dans un affrontement opposant deux équipes qui étaient toujours en quête d’une première victoire cette saison, Lafrance a donné les devants aux Tigres seulement six secondes après qu’Egor Serdyuk eut créé l’égalité. Lafrance a complété le pointage dans un filet désert.

Jérémy Michel a propulsé les Foreurs en avant en fin de première période, mais ils n’ont pas été en mesure de tenir le coup.

Tristan Côté-Cazenave a remporté un duel de gardiens en stoppant 29 rondelles pour les Tigres. Mathieu Marquis n’a rien eu à se reprocher en effectuant 30 arrêts entre les poteaux des Foreurs.

Huskies 5 – Océanic 1

Peter Abbandonato a mis la table pour les trois derniers buts des siens et les Huskies de Rouyn-Noranda ont aisément vaincu l’Océanic de Rimouski 5-1.

Après un premier tiers sans but, les Huskies ont fait scintiller la lumière rouge trois fois au deuxième vingt. Félix Bibeau, deux fois, Patrik Hrehorcak, Rafaël Harvey-Pinard et William Rouleau ont fourni les réussites à la troupe de l’Abitibi.

Jimmy Huntington a été l’unique buteur du côté de l’Océanic, qui a perdu pour une première fois cette saison.

Le vétéran Samuel Harvey n’a pas eu à faire de miracles dans ce match et il s’est approché du plateau des 100 triomphes en carrière grâce à 20 arrêts pour les Huskies. Du côté de l’Océanic, Colten Ellis a été bombardé de 39 tirs, cédant à cinq occasions.

Drakkar 3 – Olympiques 2

Ivan Chekhovich a inscrit un but et le Drakkar de Baie-Comeau est venu à bout des Olympiques de Gatineau 3-2.

Chekhovich a obtenu un 10e point cette saison, ce qui le place au sommet des meilleurs pointeurs de la LHJMQ. Xavier Bouchard et Jordan Martel ont tous les deux amassé un but et une aide pour le Drakkar, une des deux seules formations encore invaincues cette saison.

En retard 3-0 en troisième période, les Olympiques ont tenté une remontée grâce à Shawn Boudrias, qui a réussi un doublé. Ce fut malgré tout insuffisant.

Kyle Jessiman a enregistré la victoire pour le Drakkar après avoir repoussé 27 rondelles. Tristan Bérubé a donné trois buts sur 31 tirs devant la cage des Olympiques.

Cataractes 1 – Voltigeurs 12

Seize des 18 joueurs des Voltigeurs de Drummondville ont récolté au moins un point et l’équipe a servi une correction de 12-1 aux Cataractes de Shawinigan.

Gregor MacLeod, avec deux buts et deux aides, et Félix Lauzon, avec un but et trois assistances, ont profité de la visite des Cataractes pour augmenter leur total de points. Nicolas Guay et Dawson Mercer ont rempli le filet deux fois alors que Joseph Veleno, Xavier Simoneau, Cédric Desruisseaux, Benjamin Corbeil et Pavel Koltygin ont tous marqué un but.

Après avoir gagné leur premier match de la campagne, les Cataractes ont subi un troisième revers de suite, allouant au passage 26 buts. Mathieu Boulianne leur a évité l’affront d’être blanchis en faisant bouger les cordages au troisième engagement.

Olivier Rodrigue a eu une soirée passablement tranquille et il s’est mérité la victoire grâce à 17 arrêts. Lucas Fitzpatrick a amorcé la rencontre pour les Cataractes et il a permis 10 buts en 38 lancers. Antoine Coulombe s’est amené dans le match avec moins de quatre minutes à écouler, donnant deux buts en sept tirs.