SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, France — L’Europe est sur le point de se sauver avec la Coupe Ryder après avoir inscrit trois victoires dans les rencontres de samedi matin pour porter leur avance à 8-4 sur les Américains.

Il s’agit de la plus importante avance après trois séances pour l’Europe depuis 2004.

Francesco Molinari et Tommy Fleetwood — surnommés «Moliwood» cette semaine, au Golf National — ont encore volé le spectacle en battant Tiger Woods et Patrick Reed pour la deuxième fois en autant de jours. Ils sont la seule équipe à avoir gagné leurs trois matchs.

Woods a maintenant perdu ses six derniers duels en Coupe Ryder. Sa dernière victoire remonte à 2010.

Sergio Garcia et Rory McIlroy ont donné le ton à la journée en battant Brooks Koepka et Tony Finau. Paul Casey a failli fondre en larmes quand Tyrrell Hatton et lui ont remporté leur match de quatre balles, une victoire qui n’a pas manqué de rappeler à Casey à quel point il s’était ennuyé de cette compétition. Il n’y avait pas pris part depuis 10 ans.

Quand ont tient compte du balayage de vendredi après-midi, l’équipe hôtesse a gagné huit matchs consécutifs. Aucune de ces rencontres ne se s’est rendue au 18e trou.

Seuls Jordan Spieth et Justin Thomas ont permis aux Américains de conserver de minces espoirs de l’emporter. Ils ont vaincu le tandem composé d’Ian Poulter et Jon Rahm.