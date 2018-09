PÉKIN, Chine — Aleksandra Krunic a effectué tout un retour pour montrer la sortie à la sixième tête de série Elina Svitolina au premier tour de l’Omnium de Chine.

Krunic a perdu les neuf premiers jeux et perdait 4-1 dans la deuxième manche avant de finalement l’emporter 0-6, 6-4, 7-6 (4).

L’Australienne Daria Gavrilova a causé une autre surprise en éliminant la cinquième tête de série Petra Kvitova 6-2, 6-1.

Gavrilova a sauvé six des sept balles de bris auxquelles elle a fait face en plus de briser le service de son adversaire en six occasions.

Dans les autres matchs, la demi-finaliste en 2017 Jelena Ostapenko a défait Magdalena Rybarikova 6-4, 7-6 (3), tandis que la tête de série no 10 Julia Goerges a éliminé Johanna Konta 6-2, 4-6, 6-3.