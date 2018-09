BROSSARD, Qc — Pendant que Jesperi Kotkaniemi sera libéré du stress qui pouvait le tenailler, le passage du Canadien de Montréal au Centre Canadian Tire samedi soir fournira l’occasion à d’autres joueurs de faire leurs preuves une dernière fois avant l’ouverture du calendrier régulier.

L’un d’eux sera le défenseur Simon Després, qui tente de gagner un poste après avoir reçu une invitation pour un essai professionnel.

«Il nous a montré de bonnes choses, mais je pense qu’il a encore plus en lui que ce qu’il nous a montré. Il doit continuer à s’améliorer et on va lui donner la chance de montrer à quel point il peut s’améliorer, a estimé Claude Julien au sujet de l’ancien choix de premier tour. Avec les blessures à (Shea) Weber et à (David) Schlemko, ça nous donne raison de regarder de tous les côtés.»

Contre les Sénateurs, il en sera à un quatrième match au camp.

«Je crois qu’au fil du camp, je me suis amélioré, a observé Després. À chaque jour, ma confiance s’élevait. Ce soir, c’est une belle opportunité pour moi de continuer de m’améliorer et de montrer que j’ai ma place dans la Ligue nationale.»

Cette fois-ci, il évoluera à la droite de Karl Alzner.

«C’est un vétéran qui a joué longtemps dans la Ligue nationale, il est toujours en bonne position. Il est là pour te soutenir sur la patinoire et il communique bien. C’est un joueur avec qui il est très facile de jouer», a déclaré Després.

Xavier Ouellet sera également de la partie, à la gauche de Noah Juulsen.

En plus de Kotkaniemi, Brendan Gallagher et Mike Reilly seront inactifs, et il est à prévoir que ce sera aussi le cas du défenseur Victor Mete et de l’attaquant Artturi Lehkonen.

En l’absence de Gallagher, Charles Hudon jouera à la droite de Tomas Tatar et de Phillip Danault.

Après une saison de 30 points, Hudon semble un peu nerveux, même s’il croit avoir fait des progrès au fur et à mesure que le camp a progressé.

«Je pense que ça va de mieux en mieux. Je pense que ça va en s’améliorant. Je suis encore un jeune joueur qui veut continuer d’apprendre et je dois faire les bonnes choses que le coach me demande.»

Vendredi, Julien avait déclaré que Hudon connaissait un bon camp. Samedi, l’entraîneur-chef du Canadien a fait remarquer que plusieurs joueurs se battent encore pour des postes à l’attaque.

«De son côté, je crois qu’il réalise aussi qu’il y a beaucoup de compétition à l’interne, à cause du nombre de joueurs qui doivent passer par le ballottage», a noté Julien au sujet de Hudon.

«J’aime son éthique de travail, il compétitionne bien. Je le comprends d’être un peu nerveux parce qu’il voit le nombre de joueurs et tant qu’on ne dit pas à un joueur qu’il fait partie de notre noyau de 23, il a toujours raison de s’inquiéter.»

Carey Price devrait être le gardien partant et jouera probablement pendant les 40 premières minutes. Antti Niemi devrait lui succéder en troisième période, a indiqué Julien.

Par ailleurs, Andrew Shaw a patiné en même temps que ses coéquipiers pour la première fois depuis le début du camp. Shaw se remet d’une opération au genou gauche, effectuée au printemps, et de symptômes liés à une commotion cérébrale.