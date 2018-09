CHICAGO — Miles Mikolas a eu le meilleur sur Cole Hamels en brillant pendant huit manches et les Cardinals de St. Louis ont gardé espoir de participer aux éliminatoires grâce à une victoire de 2-1 face aux Cubs de Chicago, samedi.

Les Cardinals avaient besoin d’une victoire, en plus de voir les Dodgers de Los Angeles s’incliner face aux Giants de San Francisco, pour demeurer dans la course au match du quatrième as. Les Cubs, déjà assurés d’une quatrième participation d’affilée aux éliminatoires, avaient besoin d’une victoire combinée avec un revers des Brewers de Milwaukee face aux Tigers de Detroit en soirée samedi pour mettre la main sur une troisième couronne consécutive de la section centrale de la Nationale.

Mikolas (18-4) a accordé un point non mérité et cinq coups sûrs, filant vers une cinquième victoire d’affilée. Il a retiré six frappeurs au bâton et n’a pas donné de but sur balles, améliorant sa fiche à 10-0 en 16 départs à l’étranger.

Carlos Martinez a été parfait en neuvième et a enregistré un cinquième sauvetage en autant d’occasions.

Matt Carpenter et Paul DeJong ont frappé un simple d’un point chacun. Carpenter a aussi inscrit un point.

Hamels (4-3) a encaissé un troisième revers de suite après avoir compilé un dossier de 4-0 à ses neuf premières sorties depuis la transaction qui l’a fait passer des Rangers du Texas aux Cubs. Il a été débité de deux points, dont un seul était mérité, sur trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Il a aussi atteint deux frappeurs et a réussi huit retraits sur des prises.