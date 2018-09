HAMILTON — Jeremiah Masoli a lancé trois passes de touché en première demie et les Tiger-Cats de Hamilton ont écrasé les Lions de la Colombie-Britannique 40-10, samedi.

La tension était élevée entre les deux équipes puisque des joueurs des Lions avaient dansé sur le logo des Tiger-Cats au centre du terrain lors d’un entraînement vendredi. Les joueurs des Tiger-Cats avaient perçu un manque de respect, même si les joueurs des Lions ont prétendu que ce n’était pas le cas.

Le receveur des Tiger-Cats Brandon Banks et son vis-à-vis DeVier Posey ont eu un échange verbal intense. L’arbitre André Proulx a éventuellement donné un avertissement au banc des Lions.

Banks a été l’un des héros de la rencontre pour les Tiger-Cats (7-7). Il a capté neuf passes pour 79 verges de gains et deux majeurs à son retour au jeu après avoir raté deux rencontres en raison d’une blessure à l’aine.

La défensive des Tiger-Cats a aussi fait sa part, alors que Don Unamba et Mike Daly ont ramené des interceptions respectivement sur 29 et 58 verges pour des touchés. Les Tiger-Cats se sont donc approchés à deux points du Rouge et Noir d’Ottawa (8-5) et du premier rang de la section Est.

Masoli a complété 18 de ses 26 passes pour 189 verges de gains avant de céder sa place à Dane Evans au quatrième quart. John White IV a accumulé 107 verges de gains sur 15 courses.

Les Lions (6-7) ont encaissé un premier revers en quatre sorties. Ils affichent un dossier à l’étranger de 1-6.

Jonathon Jennings a été 17-en-25 pour 146 verges de gains et trois interceptions avant d’être remplacé par Cody Fajardo au troisième quart. Fajardo a lancé une passe de touché de 13 verges à Shaq Johnson au quatrième quart.

Lirim Hajrullahu a réussi deux placements et quatre transformations pour les Tiger-Cats, tandis que Luke Tasker a inscrit l’autre touché des siens.

Du côté des Lions, Ty Long a réussi un placement et a inscrit un simple.