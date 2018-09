BALTIMORE — Justin Verlander semblait fin prêt à amorcer les séries éliminatoires, retirant 10 frappeurs sur des prises en plus de frapper un double d’un point en neuvième manche et les Astros de Houston ont battu les Orioles de Baltimore 4-3, samedi, lors du premier match d’un programme double.

Verlander a donné quelques arguments en faveur de sa candidature pour le trophée Cy Young de la Ligue américaine en amorçant la rencontre avec sept retraits au bâton en trois manches parfaites. Le droitier a par la suite alloué trois coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail.

Il a quitté le monticule avec une avance de 3-0, mais les releveurs l’ont bousillé.

À sa 14e saison dans les Majeures, Verlander affiche un dossier de 16-9, dont 290 retraits et a accordé que 37 buts sur balles en 214 manches.

Le prochain départ du vétéran de 35 ans sera vendredi dernier, lors du premier match de la série de sections face aux Indians de Cleveland.

En neuvième manche, Springer a obtenu un but sur balles aux dépens de Sean Gilmartin (1-1) alors qu’il y avait deux retraits et Correa en a profité pour frapper un double au champ centre.

Will Harris (5-3) a oeuvré en huitième manche et Hector Rondon a obtenu trois retraits afin d’obtenir sa 15e victoire.