SAN FRANCISCO — Les Dodgers de Los Angeles ont assuré leur place en éliminatoires et se sont donné une avance pour mettre la main sur le titre de la section Ouest de la Ligue nationale, samedi, en vertu d’un gain de 10-6 sur les Giants de San Francisco.

Manny Machado a donné les devants aux siens en huitième manche lorsqu’il a frappé un triple d’un point pour permettre de dénouer l’impasse.

Les champions en titre de la Ligue nationale participeront aux éliminatoires pour une sixième saison d’affilée, assurant leur place au moins pour le duel éliminatoire. Les Dodgers ont rejoint les Rockies du Colorado, les Braves d’Atlanta, les Cubs de Chicago et les Brewers de Milwaukee dans la course à la Série mondiale.

Les Dodgers ont amorcé la rencontre avec un retard d’un match sur les Rockies pour le premier rang de la section. La formation du Colorado affrontera les Nationals de Washington un peu plus tard en soirée. La saison régulière se terminera dimanche et si les Dodgers et les Rockies se trouvent à égalité à ce moment, les deux équipes disputeront un duel lundi pour déterminer qui aura la chance de prolonger sa saison.

Les Dodgers ont ainsi éliminé les Cardinals de St. Louis de la course aux séries. Les Cardinals avaient battu les Cubs plus tôt cet après-midi afin de préserver leur rang au classement.