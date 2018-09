ST. PETERSBURG, Fla. — C.J. Cron et Austin Meadows ont cogné des circuits et les Rays de Tampa Bay ont défait les Blue Jays de Toronto 4-3, samedi, même si Blake Snell n’a pas été en mesure d’inscrire la victoire lors d’un 10e départ d’affilée.

Snell a accordé un point en première manche et a quitté la rencontre après cinq manches, alors que le pointage était de 1-1. Il a alloué trois coups sûrs et quatre buts sur balles, en plus de retirer 10 frappeurs sur des prises.

Il tentait de devenir le premier lanceur depuis Justin Verlander avec les Tigers de Detroit en 2011 à récolter la victoire lors de 10 départs consécutifs.

La victoire est plutôt allée au dossier de Diego Castillo (4-2), qui a oeuvré pendant deux manches. Sergio Romo a fermé les livres et a été crédité d’un 25e sauvetage même s’il a accordé un circuit à Reese McGuire.

Snell, dont le dernier revers remonte au 12 juillet, a conclu sa campagne avec une fiche de 21-5 et une moyenne de 1,89. En 14 départs à domicile, il n’a jamais concédé plus de deux points et a maintenu une moyenne de 1,27.

Cron a cogné son 30e circuit de la saison en deuxième manche contre Ryan Borucki (4-6), tandis que Meadows a donné les devants aux Rays pour de bon avec une autre claque de quatre buts contre Borucki en septième.

Teoscar Hernandez a frappé un 22e circuit en 2018 pour les Blue Jays.