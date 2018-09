BOISBRIAND, Qc — Charles-Antoine Giguère a inscrit le but gagnant en troisième ronde des tirs de barrage et l’Armada de Blainville-Boisbriand a infligé un premier revers de au Drakkar de Baie-Comeau, 4-3, samedi soir.

Le Drakkar était demeuré invaincu lors des quatre premières rencontres de la saison.

Giguère a également récolté un but et une passe dans la victoire. Samuel Desgroseilliers, en avantage numérique, et Rémy Anglehart ont également enfilé l’aiguille pour la troupe de Blainville-Boisbriand. Anglehart a ajouté une aide à sa fiche.

Émile Samson a repoussé 34 des 37 rondelles dirigées vers lui et est demeuré discipliné lors de quatre désavantage numérique. En tirs de barrage, il a accordé qu’un seul but en trois tentatives.

Yaroslav Alexeyev a été le seul marqueur du côté des visiteurs, complétant un tour du chapeau en marquant son dernier but en désavantage numérique. Avec sept secondes à faire, il a forcé la tenue d’une période de prolongation, mais n’a pas été en mesure de déjouer Samson en tirs de barrage.

Justin Blanchette a quant à lui réalisé 24 arrêts et a concédé deux filets en fusillade.

Après avoir donné une avance de 1-0 à l’Armada en désavantage numérique, avec moins de deux minutes à faire au premier engagement, Giguère a aidé l’équipe à se forger une avance de 3-1 en se faisant complice d’Anglehart, à 12:51 de la troisième période.

Alexeyev est toutefois venu contrecarrer les plans de l’Armada, en enfilant deux buts à 1:52 d’intervalle dans les deux dernières minutes de jeu.

L’Armada et Giguère ont eu le dernier mot en fermant les livres en fusillade.

Huskies 5 Océanic 2

Peter Abbandonato a inscrit un but et a récolté une mention d’aide, Zachary Edmond a repoussé 36 des 38 lancers dirigés vers lui et les Huskies de Rouyn-Noranda ont défait l’Océanic de Rimouski 5-2.

Les Huskies ont ainsi récolté une troisième victoire consécutive.

Vincent Marleau a donné rapidement les devants 1-0 aux Huskies en enfilant l’aguille à 2:21 de la première période. Justin Bergeron, William Cyr, en avantage numérique, et Patrik Hrehorcak ont également fait mouche du côté des visiteurs.

Jimmy Huntington a profité d’une supériorité numérique pour niveler la marque au premier vingt. Anthony Gagnon a inscrit le deuxième but de l’Océanic pour réduire l’écart 3-2, en deuxième période.

Camine-Anthony Pagliarulo a flanché à cinq reprises en 24 tirs et l’Océanic a encaissé un second revers d’affilée.

Remparts 3 Voltigeurs 2

Anthony Morrone a repoussé 31 des 33 tirs dirigés vers lui pour mener les Remparts de Québec vers une victoire de 3-2 devant les Voltigeurs de Drummondville.

Philipp Kurashev, avec l’avantage d’un homme, Pierrick Dubé et Louis-Filip Côté ont fait mouche pour les Remparts.

Les Voltigeurs se sont retrouvés à court de solutions en avantage numérique. La troupe de Drummondville n’a profité d’aucune des sept supériorités numériques pour déjouer Morrone.

Dawson Mercer et Nicolas Beaudin ont répliqué pour les Voltigeurs. Gregor MacLeod a obtenu deux mentions d’aide.

Olivier Rodrigue a cédé à trois reprises en 22 tirs pour les locaux.

Saguenéens 3 Olympiques 1

Justin Ducharme a fait bouger les cordages à deux reprises pour propulser les Saguenéens vers un gain de 3-1 devant les Olympiques de Gatineau.

Ducharme a profité d’un avantage numérique pour enfiler son deuxième but en un peu plus de six minutes au deuxième engagement. Vladislav Kotkov avait ouvert la marque en début de deuxième période pour permettre aux Saguenéens de se forger une avance.

Pier-Olivier Lacombe a été le seul joueur local à soulever la foule, à mi-chemin en troisième période.

Zachary Bouthillier a été solide, repoussant 33 des 34 lancers dirigés vers lui,tandis que son vis-à-vis, Tristian Bérubé, a stoppé 30 rondelles.

Foreurs 3 Phoenix 6

Taro Jentzsch a marqué deux buts en plus d’obtenir une aide et le Phoenix de Sherbrooke a inscrit six buts sans riposte pour l’emporter 6-3 sur les Foreurs de Val-d’Or.

Les Foreurs se sont une fois de plus incliné. La formation de Val-d’Or n’a toujours pas signé un gain depuis le début de la saison, encaissant quatre revers en temps réglementaire et un autre en prolongation.

Jaxon Bellamy a amorcé la séquence offensive du Phoenix en inscrivant le premier but des siens après 1:33 de jouée en première période. Jentzsch a suivi l’exemple de son coéquipier en faisant mouche à deux reprises par la suite. Félix Robert, Julien Anctil et Edouard St-Laurent ont également noirci la feuille de pointage lors des 43 premières minutes de jeu.

Thommy Monette a accordé trois buts en 28 tirs du côté du Phoenix.

Jérémy Michel et Nicolas Ouellet ont fait bouger les cordages à 38 secondes d’intervalle au troisième tiers. Michel a doublé son apport offensif alors qu’il restait moins de six minutes à faire au match.

Jonathan Lemieux a été remplacé devant le filet des Foreurs après avoir concédé cinq buts en 25 tirs. Mathieu Marquis a bloqué 23 des 24 tirs dirigés vers lui par la suite.

Islanders 1 Screaming Eagles 3

Kevin Mandolese a accordé qu’une seul point en 21 lancers et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont vaincu les Islanders de Charlottetown 3-1.

Mathias Laferrière a récolté un but pour sceller la victoire en troisième période et a ajouté à sa fiche personnelle une mention d’assistance. Egor Sokolov et Brooklyn Kalmikov ont également marqué du côté des Screaming Eagles.

Colin Van Den Hurk a inscrit le seul but des siens en début de troisième période pour faire 2-1, mais en vain.

Dans la défaite, Matthew Welsh a tout de même bloqué 34 des 37 lancers auxquels il a fait face pour les Islanders.

Titan 10 Sea Dogs 1

Cole Rafuse a non seulement complété un tour du chapeau, mais il enfilé un but supplémentaire et deux mentions d’aide pour propulser le Titan de d’Acadie-Bathurst vers un écrasant gain de 10-1 sur les Sea Dogs de Saint-Jean.

Les visiteurs n’ont pas perdu de temps pour se forger une avance. En avantage numérique, Rafuse en a profité pour ouvrir les écluses, à 7:20 du premier tiers et il a par la suite fait mouche à trois reprises, dont deux autres fois en avantage numérique, et s’est fait complice du but de Félix-Antoine Drolet avant que les deux équipes retraitent au vestiaire pour le premier entracte.

Michal Ivan a lui aussi contribué au festival offensif du Titan lors de la première période, donnant les devants 6-0 aux visiteurs après vint minutes de jeu.

Noah Dobson et Domenic Malatesta ont tous les deux récolté un but et une aide, tandis que Marc-André LeCouffe a ajouté un but et trois mentions d’assistance. Evan MacKinnon et Logan Chisholm se sont aussi fait complices de trois buts du Titan.

Brady Burns a été le seul à tromper la vigilance de Mark Grametbauer, qui a repoussé 21 rondelles.

Tommy DaSilva a accordé six buts en 16 tirs lors des 20 premières minutes. Alex D’Orio a pris la relève pour les 40 minutes restantes, repoussant 21 des 25 rondelles dirigées vers lui.