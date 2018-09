DENVER — Pendant des années, les Broncos de Denver ont cherché à trouver une solution au poste de demi inséré.

La couverture inadéquate contre les demis insérés adverses et leur incapacité à obtenir une production décente des leurs s’avèrent les deux principales raisons qui expliquent pourquoi les Broncos sont si loin de leur piédestal après avoir remporté le Super Bowl récemment.

Depuis 2016, les Broncos essaient de prendre exemple sur les Chiefs de Kansas City, leurs rivaux de la section Ouest de l’Américaine. Les deux problèmes semblaient réglés cette saison, grâce à l’influx de talent en défensive et le retour en santé de Jake Butt, qui a raté sa saison recrue après s’être déchiré un ligament du genou droit avec l’Université du Michigan.

Mais Butt s’est déchiré le ligament antérieur croisé du genou gauche lors d’un entraînement et les Broncos n’ont pas montré de progrès en défensive.

Lors de leur match d’ouverture, les Broncos ont permis à Will Dissly, des Seahawks de Seattle, de devenir le premier demi inséré de l’histoire à obtenir au moins 100 verges et un touché à ses débuts dans la NFL.

La troisième déchirure ligamentaire de Butt porte un dur coup aux Broncos (2-1) alors qu’elle est survenue quatre jours avant le duel du lundi soir contre les Chiefs (3-0).

«Je me suis tout de suite senti mal pour Jake, a mentionné l’entraîneur-chef des Broncos, Vance Joseph. Il a travaillé si fort lors des deux dernières années pour en arriver là. Il s’améliorait chaque jour et il réalisait les jeux les dimanches. Tu pouvais voir ses habiletés et sa passion.»

Les Broncos ont promu le vétéran de trois saisons Brian Parker comme demi inséré, samedi lors d’un entraînement, après que Butt eut joint la recrue Troy Fumagalli sur la liste des blessés.

Ça signifie que le groupe de demis insérés des Broncos est composé de deux joueurs non repêchés, en Parker et Matt LaCosse, et le choix de troisième ronde en 2015 Jeff Heuerman, qui n’a réussi que 23 attrapés et deux touchés en carrière.

«Jeff a été un bon receveur pour nous, a déclaré Joseph. Maintenant, en l’absence de Jake, il devrait recevoir plus de passes. Il a été bon par le passé, surtout dans la zone payante.»

La perte de Jake est aussi difficile à digérer pour les unités spéciales des Broncos.

«C’est une très lourde perte, a fait valoir le coordonnateur des unités spéciales des Broncos, Tom McMahon. Jake est un professionnel et il aime le football. Je l’apprécie et ses coéquipiers aussi. Il se comportait en homme. Si mes garçons lui ressemblent dans 10 ans, je serai un père très fier.»

La couverture des demis insérés a été le talon d’Achille des Broncos lors des deux dernières saisons.

C’était une des raisons qui a fait en sorte qu’ils ont raté les séries en 2016. L’an dernier, la défensive des Broncos a alloué le troisième plus bas total de verges de la NFL (3395), mais les demis insérés ont amassé 1023 verges, le troisième plus haut total de la ligue.

Contre les Chiefs, ce sera le demi inséré vedette Travis Kelce qui voudra répéter ses succès de l’an dernier, quand il avait récolté 133 verges face aux Broncos.

«C’est un joueur qui est difficile à couvrir pour un secondeur en raison de ses habiletés, a dit le coordonnateur défensif des Broncos, Joe Woods. Il a le gabarit pour affronter les demis de sûreté. C’est comme un receveur et un demi inséré. J’ai cependant beaucoup de confiance envers mon groupe.»