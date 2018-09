JACKSONVILLE, Fla. — Blake Bortles a lancé deux passes de touché, dont une de 67 verges à Donte Moncrief, et les Jaguars de Jacksonville ont dominé défensivement les Jets de New York pour l’emporter 31-12, dimanche.

Bortles a terminé le match avec des gains de 388 verges, un sommet en carrière. Il a dépassé le cap des 375 verges par la passe pour une deuxième fois en trois parties.

Bortles a repéré T.J. Yeldon pour un touché de 31 verges au deuxième quart et il s’est ensuite défait d’un blitz pour rejoindre Moncrief près des lignes de côté.

La passe à Moncrief a toutefois été le seul moment marquant d’une mauvaise deuxième demie des Jaguars (3-1), qui ont commis trois revirements. Les Jets (1-3), qui ont perdu leurs trois dernières parties, ont inscrit neuf points grâce à ceux-ci.

Le quart recrue des Jets Sam Darnold a été pourchassé tout au long du match et à plusieurs reprises. Il a été victime de trois sacs et de trois interceptions. Une interception de Tashaun Gipson a aussi été annulée en raison d’une pénalité pour avoir retenu alors que les demis de coin des Jaguars A.J. Bouye et Jalen Ramsey ont échappé une passe de Darnold.

Les Jaguars ont alloué 178 verges et ils ont réussi un touché de sûreté. Les Jets ont réussi leur seul touché du match à la suite d’un échappé de Yeldon au quatrième quart. Darnold a rejoint Jordan Leggett sur deux verges pour un majeur.

Bortles a complété 29 de ses 38 passes et il a été victime d’une interception lorsque le ballon a été dévié à la ligne de mêlée.

Le porteur de ballon des Jaguars Leonard Fournette a effectué 11 courses pour des gains de 30 verges à son premier match depuis qu’il a quitté la liste des blessés.

Darnold a réussi 17 de ses 34 tentatives par la voie des airs pour des gains de 167 verges.