EL SEGUNDO, Calif. — L’attaquant des Kings de Los Angeles Dustin Brown ratera une période de jeu indéterminée en raison d’une fracture à un doigt.

L’équipe a annoncé la nouvelle dimanche.

Âgé de 33 ans, Brown s’est blessé samedi soir lors du dernier match préparatoire des Kings, face aux Ducks d’Anaheim. Il a quitté la rencontre en deuxième période, peu de temps après avoir été atteint par un tir de son coéquipier Anze Kopitar en avantage numérique.

Brown a raté seulement 18 matchs depuis qu’il s’est taillé un poste régulier avec les Kings en 2005.

Sa carrière a connu un second souffle la saison dernière, quand il a inscrit 28 buts et 33 aides pour établir un sommet personnel avec 61 points. Il était le capitaine des Kings quand ils ont gagné la coupe Stanley en 2012 et 2014, avant de céder ce rôle à Kopitar.