MONTRÉAL — Si près, mais si loin…

L’interception réussie par Henoc Muamba au quatrième quart a permis aux Alouettes de marquer six points et se rapprocher à deux points seulement des Roughriders. Malheureusement, la transformation ratée de Boris Bede à la suite du touché de Stefan Logan réussie sur un retour de dégagement de 74 verges a forcé Johnny Manziel et les Alouettes à tenter la transformation de deux points. Le quart des Alouettes s’est approché à quelques pouces de la ligne des buts, sans la traverser.

Deux premières passes de touché

Manziel a finalement réussi sa première passe de touché dans la LCF. En fait, il en a lancé deux: à Adarius Bowman et Ernest Jackson. Malheureusement, le reste de sa journée a été en demi-teinte: il n’a complété que neuf de ses 16 passes pour 138 verges de gains. Son total d’interceptions pour la saison est toutefois demeurer à cinq.

Collaros productif

Son vis-à-vis, Zach Collaros, a connu une bien meilleure journée: 29 de ses 41 passes ont trouvé preneurs, pour des gains de 394 verges, un touché contre une seule interception.

Vrai que Collaros a profité des largesses de la tertiaire des Alouettes, surtout en deuxièmes essais, alors que l’attaque des Riders est allée chercher 186 de ses 502 verges totales.