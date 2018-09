NEW YORK — Noah Syndergaard a inscrit un premier blanchissage à sa fiche et les Mets de New York ont terminé leur campagne en gagnant un deuxième match de suite par le score de 1-0 face aux Marlins de Miami.

Todd Frazier a cogné un double d’un point pour les Mets, qui ont terminé la saison au quatrième rang de la section Est de la Ligue nationale avec un dossier de 77-85 sous les ordres du gérant recrue Mickey Callaway — une amélioration de sept victoires par rapport à 2017. Leur campagne a été minée par une séquence de 5-21 en juin.

Sandy Alcantara (2-3) a retiré 10 frappeurs sur des prises en sept manches à son sixième départ en carrière pour les Marlins. Ces derniers ont compilé le pire dossier de la Nationale à 63-98, à leur première campagne avec Derek Jeter comme président. Les Marlins ont été blanchis lors de leurs 24 dernières manches de jeu.

Le receveur J.T. Realmuto a agi comme gérant des Marlins, dimanche. Jeter a déjà confirmé plus tôt en septembre que Don Mattingly sera de retour comme gérant la saison prochaine.

Syndergaard (13-4) a accordé cinq coups sûrs et a retiré six frappeurs sur des prises lors de son deuxième match complet en carrière.

Braves 1 Phillies 3

Les Braves d’Atlanta commenceront les éliminatoires à l’étranger, mais ils devront attendre encore un peu avant de connaître leur destination.

Ayant besoin d’au moins une victoire pour avoir une chance d’avoir l’avantage du terrain lors des séries de sections, les Braves ont perdu 3-1 face aux Phillies de Philadelphie.

Les Braves devaient gagner et voir les Dodgers de Los Angeles et les Rockies du Colorado s’incliner pour commencer les éliminatoires devant leurs partisans. Les Dodgers et les Rockies ont toutefois tous les deux gagné dimanche et ils disputeront finalement un match de bris d’égalité lundi pour déterminer le champion de la section Ouest de l’Américaine, qui croisera le fer avec les Braves.

Cesar Hernandez a cogné un circuit, Rhys Hoskins a ajouté un double d’un point et les Phillies ont terminé la campagne avec 80 victoires à leur dossier.

Les Braves ont compilé un dossier de 90-72 grâce notamment au brio des vétérans Freddie Freeman et Nick Markakis et l’émergence de la recrue Ronald Acuna fils. Ils participeront aux éliminatoires pour une première fois depuis 2013.

Kevin Gausman (10-11) a encaissé la défaite dimanche, quand les Braves ont employé cinq lanceurs.

La victoire est allée au dossier du releveur Tommy Hunter (5-4). Seranthony Dominguez a récolté un 16e sauvetage.

Pirates 6 Reds 5 (10 manches)

Pablo Reyes a marqué en début de 10e manche sur un mauvais lancer de Jackson Stephens et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Reds de Cincinnati 6-5.

Les Reds ont terminé la saison avec un dossier de 67-95, leur quatrième saison de suite avec au moins 90 défaites. Ils devront se dénicher un nouveau gérant.

Bryan Price a été congédié après 18 matchs, alors que les Reds avaient un dossier de 3-15. Jim Riggleman a pris la relève de manière intérimaire et il rencontrera la direction de l’équipe lundi. Les Reds espèrent dévoiler l’identité de leur nouveau gérant avant la fin du mois d’octobre.

Starling Marte et Josh Bell ont frappé des circuits pour les Pirates, qui terminent la saison avec une fiche de 82-79 — leur plus haut total de victoires depuis leur dernière participation aux éliminatoires en 2015.

Reyes a cogné un double contre Stephens (2-3) et a atteint le troisième coussin sur une erreur.

La victoire est allée au dossier de Michael Feliz (1-2), qui a oeuvré en neuvième. Felipe Vazquez a fermé les livres pour ajouter un 37e sauvetage à son dossier.

Clint Hurdle a inscrit une 1200e victoire en tant que gérant dans les Ligues majeures.

Diamondbacks 3 Padres 4 (10 manches)

Manuel Margot a inscrit le point gagnant en 10e manche sur une troisième prise échappée par le receveur et les Padres de San Diego ont vaincu les Diamondbacks de l’Arizona 4-3.

Les Diamondbacks ont conclu la campagne au troisième rang de la section Ouest de la Nationale, une saison après avoir participé aux éliminatoires. Ils ont compilé un dossier de 8-19 en septembre pour échapper le titre de section et terminer la saison avec une fiche de 82-80.

Les Padres (66-96) ont passé l’ensemble de la saison sauf quatre jours au dernier rang de leur section.

Margot, qui a été 3-en-5 avec un circuit, a atteint les sentiers en 10e sur un triple. Jake Barrett (0-1) croyait avoir retiré le frappeur suppléant Francisco Mejia sur des prises, mais la balle a échappé à John Ryan Murphy. Margot a couru vers le marbre pendant que Murphy lançait au premier but à Paul Goldschmidt. Le relais de Goldschmidt vers le marbre est arrivé trop tard.

La victoire est allée au dossier de Jose Castillo (3-3), qui a lancé en début de 10e manche.