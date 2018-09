ANAHEIM, Calif. — Mike Scioscia a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière après 19 ans à titre de gérant des Angels de Los Angeles à la suite d’un revers de 5-4 devant les Athletics d’Oakland, dimanche.

Scioscia, le gérant qui est demeuré le plus longtemps à la tête d’une équipe de la MLB, a conclu avec un dossier de 1650-1428. Cette saison, les Angels ont présenté une fiche de 80-82. Il a mené l’équipe à son seul titre en Série mondiale, en 2002.

Les Angels ont raté les éliminatoires pour une quatrième saison consécutive et ont enregistré leur troisième saison perdante consécutive pour la première fois sous les ordres de Scioscia, qui soufflera ses 60 bougies en novembre.

Les Athletics (97-65) affronteront les Yankees de New York lors du match du quatrième as de la Ligue américaine, qui sera disputé mercredi.

Durant la rencontre, Scioscia a pris un moment pour s’asseoir sur le banc pour parler à son personnel, tandis que l’entraîneur au premier but Alfredo Griffin se tenait à la place habituelle de Scioscia, près de l’abri des joueurs. Un peu plus tard, l’entraîneur au troisième but Dino Ebel a remplacé Griffin.

Alors que les Angels tiraient de l’arrière 4-2, Shohei Otani a frappé un simple aux dépens de Chris Hatcher (3-3) au début de la neuvième manche. Jefry Marte a par la suite frappé un double d’un point et Ward a suivi avec une claque au champ centre.

Pat Bridwell (1-0) a oeuvré au monticule en neuvième manche pour s’emparer de la victoire.

Khris Davis a été remplacé en sixième manche après avoir obtenu un rendement de 0 en 2 au bâton. Il a conclu la saison avec 48 circuits, un sommet dans la MLB, et a terminé au deuxième rang en vertu d’une récolte de 123 points produits.

Stephen Piscotty et Franklin Barreto ont cogné des circuits de deux points pour les A’s.