MILWAUKEE — Les Brewers de Milwaukee ont écrasé les Tigers de Detroit 11-0, dimanche, et ils devront disputer un match de bris d’égalité contre les Cubs de Chicago pour déterminer le champion de la section centrale de la Ligue nationale.

Les Brewers rendront visite aux Cubs lundi. Le perdant devra disputer mardi le match du quatrième as contre le perdant du match de bris d’égalité dans la section Ouest entre les Rockies du Colorado et les Dodgers de Los Angeles.

Les Cubs ont défait les Cardinals de St. Louis 10-5 pour maintenir l’égalité avec les Brewers, qui ont inscrit une septième victoire de suite.

Christian Yelich a été 0-en-2 avec deux buts sur balles et deux points marqués pour les Brewers. Il affiche une moyenne de ,323 et pourrait devenir le premier champion frappeur de l’histoire des Brewers.

Yelich totalise aussi 109 points produits, à égalité avec Nolan Arenado, des Rockies, et deux de moins que Javier Baez, des Cubs. Arenado domine la Ligue nationale avec 37 circuits, un de plus que son coéquipier Trevor Story, Yelich et Matt Carpenter, des Cardinals de St. Louis.

Puisque les matchs de bris d’égalité font partie du calendrier régulier, les statistiques de Yelich — et celles d’Arenado, Baez et Story — seront comptabilisées lundi. Yelich a donc encore des chances de devenir le premier vainqueur de la Triple Couronne dans la Ligue nationale depuis Joe Medwick avec les Cardinals en 1937.

Les Brewers (95-67) sont déjà assurés de participer aux éliminatoires pour une première fois depuis 2011.

Gio Gonzalez (10-11) a été efficace pendant cinq manches à son cinquième départ depuis que les Brewers ont acquis ses services des Nationals de Washington le 31 août.

Jesus Aguilar a cogné un 35e circuit en quatrième manche contre Spencer Turnbull (0-2).

À leur première campagne sous les ordres de Ron Gardenhire, les Tigers ont compilé une fiche de 64-98 pour une deuxième année de suite.