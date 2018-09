CHICAGO — Anthony Rizzo a placé quatre balles en lieu sûr et a produit trois points et les Cubs de Chicago ont forcé la tenue d’un match de bris d’égalité en vertu d’un gain de 10-5 devant les Cardinals de St. Louis, dimanche.

Peu de temps après que les Brewers de Milwaukee eurent conclu une victoire de 11-0 devant les Tigers de Detroit, Jorge De La Rosa n’a accordé aucun point en neuvième manche pour permettre aux Cubs d’égaler les Brewers avec un dossier de 95-67. Les partisans ont sauté de joie lorsque Francisco Pena a envoyé un ballon au champ droit pour mettre un terme à la rencontre.

Les Cubs accueilleront les Brewers lundi après-midi, tandis que les Rockies de Chicago payeront une visite aux Dodgers de Los Angeles pour y disputer des matchs de bris d’égalité.

«Nous connaissons l’enjeu. Nous voulions absolument gagner aujourd’hui (dimanche) et ce sera la même chose demain», a déclaré Rizzo.

Le vainqueur du duel qui sera disputé au Wrigley field obtiendra un laissez-passer pour les séries de sections et l’avantage du domicile pour toute la durée des séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Le perdant disputera le match du quatrième as mardi soir, accueillant le perdant du duel entre les Rockies et les Dodgers.

«Il est fascinant de constater que le baseball est tellement un sport merveilleux que ça prend 162 matchs pour ne rien décider», a philosophé le gérant des Cubs, Joe Maddon.

Les Cardinals (88-74) ont été balayés par les Brewers de Milwaukee et ont encaissé deux revers face aux Cubs, mettant un terme à leurs chances de participer aux éliminatoires. Le receveur Yadier Molina, le voltigeur Marcell Ozuna et les joueurs de champ intérieur Kolten Wong et Jedd Gyorko, n’ont pas été employés lors du dernier match en raison de blessures.

La formation de St. Louis a raté de justesse les séries pour une troisième année consécutive pour la première fois depuis 1999. Sous les ordres de Mike Shidt — qui a remplacé Mike Matheny à titre de gérant de l’équipe le 14 juillet — les Cardinals ont présenté un dossier de 41-28.

La dernière fois que les Cubs ont amorcé la dernière journée du calendrier régulier à égalité au premier rang de leur section, c’était en 1908, lorsqu’ils ont mis la main sur leur deuxième titre consécutif en Série mondiale.

Rizzo et sa bande tentent d’assurer leur place en série de sections, mais sont aux prises avec un problème de constance en attaque. Le scénario semblait se répéter lorsque Jack Flaherty (8-9) s’est amené au monticule avec une avance de 2-0 en troisième manche et a retiré les deux premiers frappeurs.

Le vent a toutefois tourné en faveur des Cubs.

Les six frappeurs suivants se sont rendus sur les sentiers, produisant quatre points. Rizzo a frappé un double pour atteindre le plateau des 100 points produits. Jason Heyward a ajouté un simple d’un point.

Les Cubs ont ouvert les écluses en cinquième manche, ajoutant quatre autres points. Kris Bryant a cogné un double de deux points au champ gauche. Deux frappeurs plus tard, Willson Contreras a cogné son premier circuit depuis le 1er août.

Allen Webster (1-0), le premier des huit releveurs des Cubs qui ont succédé à Mike Montgomery, a réalisé deux retraits pour obtenir le gain.

Jose Martinez, Paul DeJong et Patrick Wisdom ont tous les trois placé deux balles en lieu sûr pour les Cardinals, qui ont laissé 12 frappeurs sur les sentiers. Yairo Munoz a conclu avec trois points produits.