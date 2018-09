MONCTON, N.-B. — Arnaud Durandeau a enfilé l’aiguille en plus de se faire complice de deux autres buts des siens et les Mooseheads d’Halifax sont demeurés invaincus grâce à un gain de 4-2 sur les Wildcats de Moncton.

La troupe d’Eric Veilleux (4-0-0) demeure ainsi la seule équipe du circuit à n’avoir subi aucun revers depuis le début de la saison.

Alors que les Mooseheads tiraient de l’arrière 1-0 en première période, Antoine Morand a remis les compteurs à zéro en faisant bouger les cordages en désavantage numérique, sans aide, à 15:38 du premier engagement. Avec une seconde à faire avant le premier entracte, Jordan Maher s’est assuré que son équipe revienne au deuxième tiers avec une avance de 2-1.

Durandeau et Jocktan Chainey, un but et une aide, ont également noirci la feuille de pointage. Benoit-Olivier Groulx a quant à lui récolté deux mentions d’assistance.

Alexis Gravel a gardé le fort de l’autre côté de la patinoire, repoussant 32 des 34 tirs dirigés vers lui.

Adam Capannelli a ouvert la marque en première période et Simon Le Coultre a répliqué du côté des Wildcats (2-2-0) afin de niveler la marque, après 17 secondes de jeu en deuxième période, mais en vain.

Francis Leclerc a pour sa part réalisé 33 arrêts.

Cataractes 1 Tigres 6

Jérémy Côté a accumulé un but et trois aides, tandis que Conor Frenette a inscrit deux buts et une aide et ils ont propulsé les Tigres de Victoriaville vers une victoire de 6-1 face aux Cataractes de Shawinigan.

Marc-Antoine Brouillette a récolté un but et une aide, alors que Nicolas St-Pierre, en avantage numérique, et Feliks Morozov ont également touché la cible pour les Tigres (2-1-1), qui ont inscrit les six premiers buts du match. Tristan Côté-Cazenave a repoussé 27 tirs.

Mathieu Boulianne a privé Côté-Cazenave d’un jeu blanc en le déjouant en avantage numérique avec 6:04 à faire à la rencontre.

Antoine Coulombe a accordé six buts sur 26 tirs devant la cage des Cataractes (1-4-0), avant de céder sa place à Lucas Fitzpatrick après 51 secondes de jeu en troisième période. Fitzpatrick a été parfait contre huit lancers.