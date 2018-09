PEBBLE BEACH, Calif. — Ken Tanigawa a calé un roulé de 30 pieds pour un aigle au 18e trou à Pebble Beach, une normale-5, et il a mis la main sur un premier titre du circuit des Champions en remportant le Championnat Pure Insurance.

À son 18e tournoi en carrière sur le circuit des 50 ans et plus, Tanigawa a remis une carte de 72, la normale, pour devancer Kirk Triplett et Marco Dawson par un coup.

Tanigawa a conclu le tournoi à moins-10, lui qui avait réussi un aigle à son dernier trou samedi à Poppy Hills pour s’offrir une avance de deux coups avant la ronde finale.

Triplett a joué sa ronde finale en 70 coups. Il a inscrit un oiselet au 18e trou, après avoir commis des bogueys aux 16e et 17e trous.

Dawson s’est contenté d’une normale au 18e lors d’une ronde de 71.

Stephen Ames, de Calgary, a bouclé sa ronde en 72 coups pour conclure le tournoi à égalité au 27e rang à 10 coups du vainqueur.