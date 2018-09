WASHINGTON — L’ailier droit des Capitals de Washington Tom Wilson pourrait être suspendu pour six matchs ou plus à la suite d’une mise en échec à la tête du centre des Blues de St. Louis Oskar Sundqvist lors d’un match préparatoire disputé dimanche.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a indiqué dimanche soir qu’elle offrait une audience en personne à Wilson pour son geste, une étape nécessaire pour imposer une suspension de plus de cinq rencontres, selon la convention collective.

Wilson a écopé une punition de match pour son geste.

L’entraîneur-chef des Blues, Mike Yeo, mentionné que Sundqvist ne se sentait «pas bien».

Wilson a signé un contrat de six saisons et 31 millions $ US avec les Capitals au cours de l’été après avoir aidé l’équipe à gagner la coupe Stanley. Il avait été suspendu pour trois rencontres pendant les séries éliminatoires pour une mise en échec qui avait fracassé la mâchoire de l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Zach Aston-Reese. Ce dernier avait aussi subi une commotion cérébrale.