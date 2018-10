PITTSBURGH — Joe Flacco a lancé deux passes de touché tôt dans la rencontre, Justin Tucker a réussi quatre bottés de placement en deuxième demie et les Ravens de Baltimore ont eu le dessus 26-14 sur les Steelers de Pittsburgh, dimanche soir.

Flacco a complété 28 de ses 42 passes pour des gains aériens de 363 verges et a rejoint John Brown et Alex Collins pour des majeurs pour permettre aux Ravens (3-1) de mettre un terme à leur série de trois revers face à leurs rivaux de la section Nord de l’Association américaine. Tucker a été responsable de tous les points marqués après la mi-temps et les Ravens ont stoppé la série de succès des Steelers lors des matchs de football du dimanche soir.

Les Steelers (1-2-1) ont bien failli signer une neuvième victoire consécutive au «sunday night football», une séquence qui inclut deux gains face aux Ravens. La formation de Baltimore a mis abruptement fin à cette série de victoires en muselant totalement l’attaque des Steelers en deuxième demie.

Ben Roethlisberger a vu 27 de ses 47 passes être complétées seulement pour 274 verges de gains par la voie des airs, avec un touché et une interception pour les locaux. Antonio Brown a capté cinq passes pour des gains de 62 verges, incluant une deuxième passe de touché au deuxième quart pour une deuxième semaine d’affilée.

La puissante attaque des Steelers a toutefois bafouillé après avoir effacé un déficit de 14 points. La formation de Pittsburgh n’a parcouru que 47 verges au total en deuxième demie et n’a converti que deux de ses 12 troisièmes essais.

Les Steelers ont amorcé la rencontre en espérant que leur unité défensive commençait à prendre son erre d’aller après avoir forcé quatre revirements lundi dernier, lors d’une victoire face aux Buccaneers de Tampa Bay, qui aurait bien pu relancer leur saison.

Ce ne fut pas tout à fait le cas.

Flacco s’est assuré de mener de séquences à l’attaque en deuxième demi et Tucker s’est montré fiable en les complétant lorsqu’il en avait l’opportunité.